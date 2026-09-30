Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint nyílt pályázatot írnak ki az idén nyáron létrehozott Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára. A közlekedési és beruházásügyi miniszter azt írta, az OKK létrehozása az első lépés egy olyan átalakítás felé, amely szerinte országos szinten hasonló jelentőségű lehet, mint korábban a BKK megalapítása Budapesten. A cél egy olyan modern közszolgáltatás-szervező központ kialakítása, amely az utasok igényeit helyezi a középpontba.

Vitézy szerint az új szervezet feladata az lesz, hogy a teljes országos közösségi közlekedési rendszert egységesen szervezze és irányítsa, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást a MÁV, a GYSEV vagy a Volán végzi. Úgy fogalmazott, az OKK kifejezetten az utasok érdekeit képviselné, szükség esetén akár a szolgáltató cégekkel szemben is.

A vezérigazgatói pályázaton olyan vezetőt keresnek, aki képes felépíteni az új szervezeti működést és végigvinni az ehhez szükséges intézményi kultúraváltást.

Vitézy azt írta, a pályázati feltételeket szándékosan nem szabták túl szűkre, így minden olyan jelentkező pályázhat, aki megfelel a minisztérium oldalán közzétett követelményeknek.