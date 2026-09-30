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Új járatot jelentettek be Magyarországról: fillérekért utazhatunk a tengerparti paradicsomba
Gazdaság

Új járatot jelentettek be Magyarországról: fillérekért utazhatunk a tengerparti paradicsomba

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A Wizz Air 2027 júniusától új, közvetlen járatot indít Budapestről a dél-olaszországi Salernóba. A heti két alkalommal közlekedő gépekre mától lehet jegyeket foglalni, így a magyar utazók számára még könnyebben elérhetővé válik az Amalfi-part és Campania régiója - írja közleményében a légitársaság.

A Wizz Air legújabb olaszországi járata jövő nyártól szerdánként és vasárnaponként közlekedik majd a Salerno Costa d'Amalfi repülőtérre, ami egy hosszú hétvégés kikapcsolódáshoz is jó időzítés lehet. Az új útvonalra mától indult el a jegyértékesítés, a jegyárak 9490 forinttól kezdődnek. A hálózat bővítésével tizenkét olasz célállomás – többek között Róma, Milánó, Nápoly, valamint Szicília és Szardínia – érhető el a társasággal közvetlenül a magyar fővárosból.

Az új járat egy kevésbé ismert, de annál hangulatosabb dél-olasz vidéket nyit meg az utazók előtt.

Salerno igazi vonzereje a fekvésében rejlik, mivel kiindulópontként szolgál a környék felfedezéséhez. Nyáron a kikötőből hajóval megközelíthető Amalfi és Positano. Ha dél felé vesszük az irányt, Paestum ókori görög templomai és a híres bivalymozzarella hazája várja a látogatókat, így Salernóból néhány nap alatt kényelmesen bejárhatók a régió legszebb részei.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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