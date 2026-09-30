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Új pozíciót kapott Kármán András
Gazdaság

Új pozíciót kapott Kármán András

Portfolio
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Új kormányzati struktúrában, a Gazdasági és Költségvetési Kabinet vezetőjeként folytatja munkáját Kármán András pénzügyminiszter. Az átszervezés elsődleges célja a kabinetrendszer megerősítése és a döntéshozatal felgyorsítása. Az új munkamegosztás értelmében a szakmai ügyek nagy része közvetlenül a kabinetek szintjén dől el, tehermentesítve ezzel a kormányüléseket – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A kormányzati munka új kereteit kijelölő rendelet alapján a kabinetek kétheti rendszerességgel, szerdánként üléseznek, saját vezetővel és állandó tagokkal. E találkozókon a döntéshozók a legapróbb részletekig megtárgyalják a beérkező jelentéseket és előterjesztéseket, és helyben meg is hozzák a határozatokat.

A Kármán András által vezetett Gazdasági és Költségvetési Kabinet hatásköre rendkívül széles körű. Önálló döntési jogkört kapott többek között

  • az adópolitika,
  • az államháztartás,
  • a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés,
  • az energia- és klímapolitika,
  • a foglalkoztatás,
  • az ipar és a kereskedelem,
  • valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén.

"Ami eldönthető szakmai szinten, azt a kabinetekben döntjük el, és nem visszük a kormányülés elé. Így a kormány egésze azokra a nagy, stratégiai kérdésekre összpontosíthat, amelyek valóban az ország irányáról szólnak" – fejtette ki a pénzügyminiszter a strukturális változások lényegét.

A gazdasági terület átszervezése mellett a kormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében három másik testület is megkezdte működését ugyanebben a struktúrában, nevezetesen a Fejlesztési Kabinet, a Stratégiai Kabinet, valamint a Védelmi Kabinet.

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Címlapkép forrása: Kármán András Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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