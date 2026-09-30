Új pozíciót kapott Kármán András

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A kormányzati munka új kereteit kijelölő rendelet alapján a kabinetek kétheti rendszerességgel, szerdánként üléseznek, saját vezetővel és állandó tagokkal. E találkozókon a döntéshozók a legapróbb részletekig megtárgyalják a beérkező jelentéseket és előterjesztéseket, és helyben meg is hozzák a határozatokat.

A Kármán András által vezetett Gazdasági és Költségvetési Kabinet hatásköre rendkívül széles körű. Önálló döntési jogkört kapott többek között

az adópolitika,

az államháztartás,

a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés,

az energia- és klímapolitika,

a foglalkoztatás,

az ipar és a kereskedelem,

valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén.

"Ami eldönthető szakmai szinten, azt a kabinetekben döntjük el, és nem visszük a kormányülés elé. Így a kormány egésze azokra a nagy, stratégiai kérdésekre összpontosíthat, amelyek valóban az ország irányáról szólnak" – fejtette ki a pénzügyminiszter a strukturális változások lényegét.

A gazdasági terület átszervezése mellett a kormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében három másik testület is megkezdte működését ugyanebben a struktúrában, nevezetesen a Fejlesztési Kabinet, a Stratégiai Kabinet, valamint a Védelmi Kabinet.

Címlapkép forrása: Kármán András Facebook-oldala