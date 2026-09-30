Új szakaszba lépett a magyar-azeri áramprojekt, év végéig kiírják a tendert

A tenger alatti kábelt is magában foglaló, több milliárd dolláros projekt a tervek szerint 2032-re állhat üzembe.
A Kaszpi-tenger–Fekete-tenger–Európa zöldenergia-folyosóról Azerbajdzsán, Grúzia, Románia és Magyarország 2022 decemberében állapodott meg. A projekt célja, hogy az Azerbajdzsánban termelt megújuló áram egy, a Fekete-tenger medrében lefektetett nagyfeszültségű egyenáramú kábelen jusson el Romániába, majd Magyarországra. Van azonban versenytársa is: a Törökországon át vezető szárazföldi útvonal, amely Azerbajdzsán, Grúzia, Törökország és Bulgária hálózatait kötné össze - ezt a miniszterhelyettes is megemlítette a tájékoztatón.
Emellett egy harmadik folyosó is készül, amely először kötné össze Azerbajdzsánt Közép-Ázsiával, Üzbegisztánnal és Kazahsztánnal. Ennek megvalósíthatósági eredményei jövő májusra várhatók, és a folyosót a Kaszpi–Fekete-tengeri összeköttetéshez kapcsolnák.
Önmagában az infrastruktúra kiépítése kevés. A projekt csak akkor nyer értelmet, ha lesz mit szállítani rajta.
Zeynalov szerint Azerbajdzsán jövő év végéig 2 gigawattnyi megújuló kapacitást állít üzembe – kilenc naperőművet és két szélerőművet, nagyjából 2,6 milliárd dollár értékben –, a következő hat évben pedig összesen 8 gigawattal terveznek.
Egy másik területen is nőtt Azerbajdzsán népszerűsége: az ország jelenleg 16 országba, köztük 10 uniós tagállamba 25 milliárd köbméter gázt exportál, idén januártól Németország és Ausztria is a vevők közé került. Sőt, a Vertikális Gázfolyosó részét képező Transzbalkáni vezetéken már próbaszállítás is volt Ukrajnába.
Az EU és Azerbajdzsán 2022-ben állapodott meg arról, hogy az azeri gázszállítás a Déli Gázfolyosón 2027-re legalább évi 20 milliárd köbméterre nő. Az azóta eltelt időben az európai export a 2021-es 8,1 milliárdról 2025-re csak 12,8 milliárd köbméterre emelkedett. A cél eléréséhez a Transzadriai Vezeték (TAP) kapacitását fokozatosan meg kellene duplázni, a bővítés idén induló első üteme viszont csak évi 1,2 milliárd köbméter többletet hoz.
A 20 milliárdhoz ennél jóval nagyobb infrastruktúra-fejlesztés, uniós finanszírozás és hosszú távú kapacitáslekötések kellenének
- emelték ki a tájékoztatón.
A miniszterhelyettes szerint Azerbajdzsán már tárgyal európai pénzintézetekkel a beruházások finanszírozásáról, és a következő hetekben tartják az EU-val a következő magas szintű energetikai párbeszédet, amelynek középpontjában a gázszállítások növelése és a határokon átnyúló villamosenergia-projektek állnak.
A magyar szál
A magyar együttműködésről kérdezve Zeynalov a Mol azeri jelenlétét emelte ki. A Mol a harmadik legnagyobb tulajdonos az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben, ahol idén júniusban megkezdődött az első kereskedelmi célú gáztermelés, tavaly decemberben pedig szárazföldi kutatási megállapodást kötött a SOCAR-ral. Az állami MVM 5 százalékos részesedéssel rendelkezik a Shah Deniz gázmezőben, ahonnan a Déli Gázfolyosón keresztül Magyarországra is juthat gáz.
A miniszterhelyettes szerint
a magyar partnerek a megújulóenergia-beruházások iránt is érdeklődnek az azeri kormány által kijelölt három kiemelt fejlesztési régióban: Karabahban, Kelet-Zangezurban és Nahicsevánban.
Az azeri állam ezekben a zónákban adókedvezményekkel és hosszú távú áramvásárlási megállapodásokkal csábítja a befektetőket. A magyar vállalati részvételt egy kétoldalú energetikai munkacsoport koordinálja.
Címlapkép forrása: Portfolio
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