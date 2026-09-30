Újabb fejek hullottak az aranykonvoj-ügy és egy tavaszi haláleset kapcsán

A NAV hivatalosan is megerősítette, hogy a jogszabály adta lehetőségekkel élve, indoklás nélkül visszavonták Domokos Ferenc dandártábornok bűnügyi főigazgató, valamint Szűcs Gábor László ezredes, főigazgató-helyettes vezetői megbízatását.

Domokos Ferenc az elmúlt hónapokban ideiglenesen az elnökhelyettesi feladatokat is ellátta, miután korábbi felettesét, Demeter Tamást a kormányváltást követően, májusban menesztették. Demeter távozásában kulcsszerepet játszott egy

március 5-én, a Zselicvölgyben tartott magánrendezvény, amelyen a NAV egyik dandártábornoka életét vesztette.

A halálesetet a részt vevő kormánypárti politikusok jelenléte miatt a választási kampány idején elhallgatták. Információk szerint az eseményen Domokos is jelen volt. Az elnökhelyettesi posztot végül csak a napokban, szeptember közepén töltötték be újra.

A vezetők mostani eltávolításához a tragédiába torkolló tavaszi összejövetel mellett az is hozzájárulhatott, hogy a Bűnügyi Főigazgatóság érintett volt az ukrán aranykonvoj elleni akcióban, amely éppen a zselicvölgyi rendezvény napjára esett. Magyar Péter miniszterelnök még júniusban utasította az adóhivatalt, hogy a titkosszolgálatokhoz hasonlóan folytasson le belső vizsgálatot az ügyben, tisztázva a szervezet állományának szerepét. A vizsgálat következményeként korábban már egy másik bűnügyi főigazgató-helyettest is eltávolítottak a hatóságtól.

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