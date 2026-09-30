24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb nagy léptékű energiatároló-projektet jelentettek be, amely már jövőre üzembe állhat Magyarországon
Gazdaság

Újabb nagy léptékű energiatároló-projektet jelentettek be, amely már jövőre üzembe állhat Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb segítség érkezik a magyar áramhálózatnak: egy 150 MW teljesítményű (300 MWh kapacitású) villamosenergia-tároló projekt, amely 2027-ben állhat teljes üzembe hibrid rendszerben - olvasható a közleményben.

A Huawei éves megújulóenergia-konferenciáján (Digital Power Summit 2026) bejelentett beruházás teljes egészében piaci finanszírozásból valósul meg a Huawei Technologies és SolServices Kft. együttműködésében.

A teljes portfólió kiépítése várhatóan 2027 első negyedévében fejeződik be a SolServices meglévő napelemparkjainak hibridizációjával.

Egy szemléletes példával élve a közleményben rámutatnak, hogy "a teljesen feltöltött energiatároló-berendezés a Paksi Atomerőmű egy teljes blokkjának csúcskapacitáson történő termeléskiesését több mint fél órán keresztül lenne képes ellensúlyozni".

A most aláírt megállapodás jól mutatja, hogy a nagy léptékű hibrid projektek kézzelfogható megoldást kínálnak a jövő biztonságos és stabil energiaellátásának megteremtésére

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék

Letartóztattak két exminisztert, azonnal megszólalt Magyar Péter

– mondta Dr. Juhász-Farkas Gábor, a SolServices Kft. ügyvezető igazgatója.

A hibridizáció kiemelt stratégiai irány: a különböző termelési és tárolási technológiák összehangolt működése hatékonyabb hálózathasználatot és nagyobb rendszerszintű rugalmasságot tesz lehetővé. A SolServices hosszú távú stratégiájában ezért a napenergiát és az energiatárolást a szélenergia és a geotermikus energia integrációja követi. A cél egy olyan energiaportfólió kialakítása, amelyben ezen technológiák egymást kiegészítve működnek - emelik ki.

Energy Investment Forum 2026
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina, a SolServices Kft. pénzügyi igazgatója is részt vesz az energetikai csúcskonferenciánkon!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: SolServices Kft.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility