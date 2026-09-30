Újabb nagy léptékű energiatároló-projektet jelentettek be, amely már jövőre üzembe állhat Magyarországon

Újabb segítség érkezik a magyar áramhálózatnak: egy 150 MW teljesítményű (300 MWh kapacitású) villamosenergia-tároló projekt, amely 2027-ben állhat teljes üzembe hibrid rendszerben - olvasható a közleményben.

A Huawei éves megújulóenergia-konferenciáján (Digital Power Summit 2026) bejelentett beruházás teljes egészében piaci finanszírozásból valósul meg a Huawei Technologies és SolServices Kft. együttműködésében.

A teljes portfólió kiépítése várhatóan 2027 első negyedévében fejeződik be a SolServices meglévő napelemparkjainak hibridizációjával.

Egy szemléletes példával élve a közleményben rámutatnak, hogy "a teljesen feltöltött energiatároló-berendezés a Paksi Atomerőmű egy teljes blokkjának csúcskapacitáson történő termeléskiesését több mint fél órán keresztül lenne képes ellensúlyozni".

A most aláírt megállapodás jól mutatja, hogy a nagy léptékű hibrid projektek kézzelfogható megoldást kínálnak a jövő biztonságos és stabil energiaellátásának megteremtésére

– mondta Dr. Juhász-Farkas Gábor, a SolServices Kft. ügyvezető igazgatója.

A hibridizáció kiemelt stratégiai irány: a különböző termelési és tárolási technológiák összehangolt működése hatékonyabb hálózathasználatot és nagyobb rendszerszintű rugalmasságot tesz lehetővé. A SolServices hosszú távú stratégiájában ezért a napenergiát és az energiatárolást a szélenergia és a geotermikus energia integrációja követi. A cél egy olyan energiaportfólió kialakítása, amelyben ezen technológiák egymást kiegészítve működnek - emelik ki.

Címlapkép forrása: SolServices Kft.