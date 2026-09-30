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Újabb rekord: -8 centire süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten
Gazdaság

Újabb rekord: -8 centire süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten

Portfolio
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A tartós aszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása, a hétvégén a -8 centimétert is elérheti Budapesten, megdöntve korábbi negatív rekordját- jelentette az Időkép.

A csapadékhiányos időjárás következtében a folyó vízszintje hetek óta folyamatosan csökken. Szeptember 9-én Budapestnél elérte a vízmérce nullapontját a Duna, az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a vízállás a korábbi negatív rekordot megdöntve

a -8 centimétert is elérheti a hétvégére.

Pakson -113 centiméterig süllyedhet a vízszint, itt azonban az augusztusban megépült fenékküszöbnek köszönhetően a korábbi, -140 centiméteres rekord megdőlése nem fenyeget.

A rendkívül alacsony vízállás komoly akadályt jelent a folyami hajózásban. A zátonyok és a meder egyenetlenségei veszélyesen közel kerültek a vízfelszínhez, ami egyre szigorúbb korlátozásokat tesz szükségessé. A tartósan sekély víz nemcsak a vízi áruszállításban okoz problémát, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek biztonságos működését is megnehezíti.

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A kilátások továbbra is kedvezőtlenek, ugyanis a Duna felsőbb szakaszain és az Alpok vízgyűjtőin egyelőre

nem számítanak olyan mennyiségű esőre, amely érdemben megemelhetné a folyó vízhozamát.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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