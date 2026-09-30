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Gazdaság

Ülésezett a fejlesztési kabinet

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Megtartotta első ülését a kormány új döntés-előkészítő szerve, a fejlesztési kabinet – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

A kormányzati struktúrában összesen három kabinet jött létre: a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, valamint a fejlesztési kabinet. Ez utóbbi testület vezetésével Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávidot bízta meg. Az újonnan felállított szervezet feladatkörébe az európai uniós források felhasználása, az állami beruházások koordinációja, a turizmus, valamint a különböző fejlesztéspolitikai kérdések tartoznak.

A kabinet elsődleges célja, hogy a legfontosabb állami beruházások és fejlesztési projektek esetében olyan alapos szakmai előkészítést végezzen, amely a legoptimálisabb döntési helyzetbe hozza a kormányt

– mutatott rá a miniszter a testület feladatára.

A döntés-előkészítő fórumon a tárcavezetők közösen dolgoznak a szakpolitikai javaslatokon. Az alakuló ülésen számos közúti, vasúti és energetikai fejlesztési projektet tárgyaltak meg a résztvevők.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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