Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék

A kampányfinanszírozás ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelően, az országgyűlési választásokat követő egy éven belül zajlik le. Az eljárás jelenleg is az ütemtervnek megfelelően halad, aminek keretében valamennyi érintett párttól – így a Fidesztől és a Tisza Párttól is – adatokat kértek be.

A vizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a finanszírozás szempontjából jelentőséggel bírhat, beleértve a sajtóban NKA-ügyként ismertté vált támogatásokat is.

A korábban egy minisztériumi pincében talált szórólapok kapcsán az ÁSZ jelezte, hogy az érintett tárca többszöri megkeresésük ellenére sem szolgáltatott adatokat a számvevőszéki vizsgálathoz. Ezenfelül a politikai pártok általános ellenőrzését a törvényben meghatározott kétéves ciklusok szerint végzik.

A jegybankkal kapcsolatos bírálatokra reagálva az ÁSZ hangsúlyozta, hogy az MNB és alapítványainak vizsgálata haladéktalanul megkezdődött Windisch László elnök hivatalba lépését követően. A szervezet 2025 januárjában feljelentést tett az ügyészségen, márciusban pedig nyilvánosságra hozta jelentéseit. Közleményük szerint hatáskörükön belül a lehető legkorábban felléptek a jogszerű működés helyreállítása érdekében. Az MNB ügyeit vizsgáló országgyűlési bizottság munkáját

a teljes, mintegy 40 ezer dokumentumból álló vizsgálati iratanyag átadásával segítették.

A számvevőszék megerősítette, hogy tevékenységét a jövőben is az Alaptörvény és a vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Kiemelték, hogy a szervezetet érő megalapozatlan vádak sértik az intézmény alkotmányos függetlenségét, amelynek tiszteletben tartását a politikai élet minden szereplőjétől elvárják.

Címlapkép forrása: Portfolio