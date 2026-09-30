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Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék
Gazdaság

Válaszolt Magyar Péternek az Állami Számvevőszék

Portfolio
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Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) határozottan visszautasította a szervezetüket érintő állításokat, amelyeket Magyar Péter fogalmazott meg. A hivatal közleményében hangsúlyozta, hogy független alkotmányos szervként, a jogszabályoknak megfelelően végzi a kampányfinanszírozás és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ellenőrzését is, eljárásai során pedig teljes mértékben függetleníti magát a politikai elvárásoktól - közölte az Állami Számvevőszék .

A kampányfinanszírozás ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelően, az országgyűlési választásokat követő egy éven belül zajlik le. Az eljárás jelenleg is az ütemtervnek megfelelően halad, aminek keretében valamennyi érintett párttól – így a Fidesztől és a Tisza Párttól is – adatokat kértek be.

A vizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a finanszírozás szempontjából jelentőséggel bírhat, beleértve a sajtóban NKA-ügyként ismertté vált támogatásokat is.

A korábban egy minisztériumi pincében talált szórólapok kapcsán az ÁSZ jelezte, hogy az érintett tárca többszöri megkeresésük ellenére sem szolgáltatott adatokat a számvevőszéki vizsgálathoz. Ezenfelül a politikai pártok általános ellenőrzését a törvényben meghatározott kétéves ciklusok szerint végzik.

A jegybankkal kapcsolatos bírálatokra reagálva az ÁSZ hangsúlyozta, hogy az MNB és alapítványainak vizsgálata haladéktalanul megkezdődött Windisch László elnök hivatalba lépését követően. A szervezet 2025 januárjában feljelentést tett az ügyészségen, márciusban pedig nyilvánosságra hozta jelentéseit. Közleményük szerint hatáskörükön belül a lehető legkorábban felléptek a jogszerű működés helyreállítása érdekében. Az MNB ügyeit vizsgáló országgyűlési bizottság munkáját

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a teljes, mintegy 40 ezer dokumentumból álló vizsgálati iratanyag átadásával segítették.

A számvevőszék megerősítette, hogy tevékenységét a jövőben is az Alaptörvény és a vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Kiemelték, hogy a szervezetet érő megalapozatlan vádak sértik az intézmény alkotmányos függetlenségét, amelynek tiszteletben tartását a politikai élet minden szereplőjétől elvárják.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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