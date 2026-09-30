Visszadobta a köztársasági elnök a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet

A Sándor-palota tájékoztatása szerint a szeptember végén elfogadott jogszabályt az államfő az Alaptörvény adta jogkörével élve küldte vissza a parlamentnek. Baka András a törvény elsődleges céljával – a kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és kibővítésével – kifejezetten egyetért, azonban

azzal ellentétesnek tartja a kamarai tisztségviselők választási szabadságának törvényi korlátozását.

Álláspontja szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját az garantálja a legjobban, ha a tisztújítás szabályainak megalkotását a testületek saját belső szabályzataira, például az alapszabályukra bízzák.

A köztársasági elnök emellett

kifogásolta a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszatérés feltételeit is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működése érdekében észszerűbb átmeneti szabályokra van szükség. El kell kerülni, hogy az esetleges adminisztratív akadályok miatt a jelenleg tagsággal nem rendelkező orvosok elveszítsék szakmagyakorlási jogukat, és emiatt kiessenek a betegellátásból.

Az elnök mindezek mellett kisebb szövegezési pontosításokat is javasolt az etikai eljárások átmeneti szabályaiban, és arra kérte az Országgyűlést, hogy az észrevételek mérlegelése után fogadja el ismét a jogszabályt.