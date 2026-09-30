Iparági szintű vizsgálatot indított az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) az Anthropic, az OpenAI és más mesterségesintelligencia-laboroknál, hogy feltárja, milyen potenciális veszélyeket jelent a technológiájuk a fogyasztókra nézve – közölte a hatóság egyik magas rangú tisztségviselője a Reuters hírügynökséggel.

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Az FTC vizsgálata

az első olyan hivatalos amerikai szabályozói lépés, amely kifejezetten az ellenőrzés alól kicsúszó AI-ágensek hordozta kockázatokkal foglalkozik.

A hatósági fellépést a júliusban napvilágot látott incidensek sorozata tette sürgetővé, amelyek felerősítették azokat a félelmeket, hogy az ellenőrizetlenül működő mesterséges intelligencia kárt okozhat az embereknek.

A bizottság hivatalos adatszolgáltatási felszólítások kibocsátását és a vezető AI-fejlesztők – köztük az Anthropic, az OpenAI és a METR kutatócsoport – vezetőinek meghallgatását tervezi. Andrew Ferguson, az FTC elnöke a múlt héten azt mondta, hogy azoknak a fejlesztőknek, akik kiberbiztonsági tesztekre utasítják ágenseiket, és e tesztelések végül rendszerek feltöréséhez vezetnek,

felelősséget kellene vállalniuk az okozott károkért.

A tisztségviselő szerint Ferguson már azelőtt aggályokat fogalmazott meg a cégekkel kapcsolatban, hogy az OpenAI által fejlesztett AI-ágensek feltörték volna a Hugging Face nyílt forráskódú platformot. Az az incidens azonban, amely során az OpenAI ágensei sebezhetőségeket kerestek a fejlesztői platformon, majd nagyszabású támadást hajtottak végre,

jelentősen növelte az ügy sürgősségét.

Donald Trump amerikai elnök kedden találkozott a vezető AI-vállalatok vezetőivel, akikkel önkéntes iparági szabványok kidolgozásáról állapodott meg. Trump korábban többször is alaptalan riogatásnak nevezte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a kormányzat a meglévő jogszabályi keretek alapján is felléphet az AI-cégekkel szemben, ha azok kárt okoznak.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio