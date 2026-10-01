120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt

A kormány és a főváros hetek óta tárgyal Budapest egyre súlyosabb pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szeptember végén már arról beszélt, hogy "nagyon közel" vannak a megállapodáshoz, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust az újjáalakuló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén le is tudnák zárni.

Karácsony csütörtök délelőtt, az Országos Urbanisztikai Konferencián azt mondta: az FKT első napirendi pontja az lesz, "hogy a főváros ne menjen csődbe". A főpolgármester szerint ha sikerül véglegesíteni az előttük fekvő megállapodást, a közvetlen pénzügyi veszély elhárulhat. A kompromisszumot úgy jellemezte: "minden megállapodás akkor jó, hogyha mind a két fél elégedetlen", és hozzátette, hogy ő sem teljesen elégedett a tervezettel, de várakozása szerint a pénzügyminiszter sem az. A pénzügyi rendezést mindazonáltal csak "nulladik lépésnek" nevezte.

A megállapodás pontos tartalma egyelőre nem nyilvános, de Magyar Péter korábbi tájékoztatása alapján az FKT napirendjén a főváros költségvetési helyzete mellett közlekedésfejlesztési, beruházási kérdések, valamint a történelmi fürdők és a Duna-part jövője is szerepel.

Karácsony korábban azt is jelezte, hogy nem pusztán az idei likviditási problémák kezelését szeretné elérni, hanem olyan finanszírozási modellt, amely mellett a főváros pénzügyi válsága a következő években nem termelődik újra.

A készülő egyezség egyik ismert eleme ugyanakkor már az ülés előtt komoly vitát váltott ki. Hat budapesti kerület polgármestere közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen a terv ellen, amely a kerületi utcákon beszedett parkolási díjbevételeket a fővároshoz irányítaná. A polgármesterek szerint az általuk vezetett hat kerületben ez összesen mintegy 9 milliárd forintos bevételkiesést jelentene, miközben az utak fenntartásának, takarításának és üzemeltetésének költségei továbbra is a kerületeknél maradnának. Azt is kifogásolták, hogy állításuk szerint érdemben nem vonták be őket az egyeztetésbe.

A nyilatkozatot Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József XIII. kerületi polgármester írta alá. Azt kérik, hogy a parkolási bevételek átcsoportosításáról szóló részt töröljék a megállapodásból, és jelezték: ha az érintett kerületek bevonása nélkül születik döntés, jogi eszközökkel is felléphetnek.

Pikó András ennél is élesebben fogalmazott az Országos Urbanisztikai Konferencián: szerinte a terv sérti a "semmit rólunk nélkülünk" elvét, Józsefváros esetében pedig mintegy másfél milliárd forintos kiesést jelentene. Úgy fogalmazott, hogy "a fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást", mert szerinte a pénz pusztán Budapest egyik szintjéről kerülne át a másikra, miközben nem keletkezne belőle új szolgáltatás, a kerületi önkormányzatok helyzetét azonban jelentősen megnehezítené.

Karácsony csütörtök délelőtt arról beszélt, hogy a főváros működési modelljének átalakítása szükségszerűen konfliktusokkal járhat, és nem szabad félni ezektől a vitáktól. Szerinte Budapest finanszírozását, a kerületek, a főváros és az agglomeráció együttműködését, valamint a közösségi közlekedés finanszírozását is hosszabb távon új alapokra kell helyezni.

Hogy végül pontosan milyen pénzügyi és fejlesztési megállapodás született, és benne maradt-e a kerületi parkolási bevételek átcsoportosítása, az FKT ülését követő sajtótájékoztatón derülhet ki. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala