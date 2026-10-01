120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt

Karácsony a parkolási díjbevételek fővárosi szintre irányításáról: biztos vagyok benne, hogy a fővárosi polgárok megelégedésére szolgál majd a rendszer
Reményeim szerint nem az a kérdés, hogy megtesszük-e azt a lépést, ami mellett elköteleztük magunkat – mondta Karácsony a parkolási bevételekről, amiről korábban kiderült, hogy a kerületektől a fővároshoz irányítanák a díjbevételeket. A terv nagy felháborodást váltott ki a kerületi polgármesterekből, Karácsony szerint azonban a kérdés csak az, hogy miért volt egyáltalán eddig így a rendszer.
A parkolási bevételeket nem a működési hiány betömködésére akarják használni, ígérte a főpolgármester, hanem létrehoznak egy útalapot, amiből a fővárosi és kerületi tulajdonú utakat újítanák fel.
Arra nyitottak, hogy egyeztessenek a kerületi polgármesterekkel, de Karácsony szerint ez a rendszer sokkal több forrást fog biztosítani az útfelújításra, és így a fővárosi polgárok megelégedésére szolgál.
Lesz regionális BKK
A főpolgármester elmondta, hogy 2019-ben arra kapott mandátumot, hogy egy regionális BKK-t hozzon létre. Az állam 50 százalékos tulajdonosként, tőkeemeléssel beszáll a BKK-ba, így igenis létrejön majd a regionális BKK. Ez a megoldás Karácsony szerint lehetővé teszi, hogy Budapest ne roppanjon bele abba, hogy a magyar GDP 50 százalékát termelő városszövet közlekedési igényeit kiszolgálják.
Időnként le kell vágni szent teheneket. (...) Ezt tettük ma
– mondta.
Megvan, mi a megállapodás
Az FKT ülésén megállapodás született arról, hogy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a kormány a fővárosnak, amiért cserébe Budapest eláll a perektől.
Az önkormányzatokat általánosan érintően is csökkentik a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Ennek a pontos részleteiről még nincsen megegyezés, Lőrincz Viktória és Kármán András minisztererek egyeztetnek az önkormányzatokkal.
További 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre Budapest jövőre az ideihez képest, ez az, amit a Fővárosi Önkormányzat vállalt.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Véget ért az a korszak, amikor a magyar kormány ellenségként kezelte a fővárost – kezdte a tájékoztatót Karácsony Gergely. A sajtótájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vesz még részt.
Hamarosan kiderül, milyen megállapodás született Budapest és a kormány közt
A kormány és a főváros hetek óta tárgyal Budapest egyre súlyosabb pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szeptember végén már arról beszélt, hogy "nagyon közel" vannak a megállapodáshoz, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust az újjáalakuló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén le is tudnák zárni.
Karácsony csütörtök délelőtt, az Országos Urbanisztikai Konferencián azt mondta: az FKT első napirendi pontja az lesz, "hogy a főváros ne menjen csődbe". A főpolgármester szerint ha sikerül véglegesíteni az előttük fekvő megállapodást, a közvetlen pénzügyi veszély elhárulhat. A kompromisszumot úgy jellemezte: "minden megállapodás akkor jó, hogyha mind a két fél elégedetlen", és hozzátette, hogy ő sem teljesen elégedett a tervezettel, de várakozása szerint a pénzügyminiszter sem az. A pénzügyi rendezést mindazonáltal csak "nulladik lépésnek" nevezte.
A megállapodás pontos tartalma egyelőre nem nyilvános, de Magyar Péter korábbi tájékoztatása alapján az FKT napirendjén a főváros költségvetési helyzete mellett közlekedésfejlesztési, beruházási kérdések, valamint a történelmi fürdők és a Duna-part jövője is szerepel.
Karácsony korábban azt is jelezte, hogy nem pusztán az idei likviditási problémák kezelését szeretné elérni, hanem olyan finanszírozási modellt, amely mellett a főváros pénzügyi válsága a következő években nem termelődik újra.
A készülő egyezség egyik ismert eleme ugyanakkor már az ülés előtt komoly vitát váltott ki. Hat budapesti kerület polgármestere közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen a terv ellen, amely a kerületi utcákon beszedett parkolási díjbevételeket a fővároshoz irányítaná. A polgármesterek szerint az általuk vezetett hat kerületben ez összesen mintegy 9 milliárd forintos bevételkiesést jelentene, miközben az utak fenntartásának, takarításának és üzemeltetésének költségei továbbra is a kerületeknél maradnának. Azt is kifogásolták, hogy állításuk szerint érdemben nem vonták be őket az egyeztetésbe.
A nyilatkozatot Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József XIII. kerületi polgármester írta alá. Azt kérik, hogy a parkolási bevételek átcsoportosításáról szóló részt töröljék a megállapodásból, és jelezték: ha az érintett kerületek bevonása nélkül születik döntés, jogi eszközökkel is felléphetnek.
Pikó András ennél is élesebben fogalmazott az Országos Urbanisztikai Konferencián: szerinte a terv sérti a "semmit rólunk nélkülünk" elvét, Józsefváros esetében pedig mintegy másfél milliárd forintos kiesést jelentene. Úgy fogalmazott, hogy "a fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást", mert szerinte a pénz pusztán Budapest egyik szintjéről kerülne át a másikra, miközben nem keletkezne belőle új szolgáltatás, a kerületi önkormányzatok helyzetét azonban jelentősen megnehezítené.
Karácsony csütörtök délelőtt arról beszélt, hogy a főváros működési modelljének átalakítása szükségszerűen konfliktusokkal járhat, és nem szabad félni ezektől a vitáktól. Szerinte Budapest finanszírozását, a kerületek, a főváros és az agglomeráció együttműködését, valamint a közösségi közlekedés finanszírozását is hosszabb távon új alapokra kell helyezni.
Hogy végül pontosan milyen pénzügyi és fejlesztési megállapodás született, és benne maradt-e a kerületi parkolási bevételek átcsoportosítása, az FKT ülését követő sajtótájékoztatón derülhet ki. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.
Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala
Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett – mit hoz 2027 a nyugati régiónak?
A hatékonyságnövelés nem várhat.
Nem elpusztít, hanem ügyet intéz: 5–10 éven belül AI-ügynököktől kaphatjuk a jelzáloghitelt
Léder Tamást, az MBH Bank igazgatóját kérdeztük.
Kútba esett a Mol nagy részvénycseréje: mégsem nő 40 százalékra az Alteo-részesedés
Nincs meg a hatósági jóváhagyás.
Támadás ért egy ukrajnai nukleáris létesítményt: azonnal közölték a sugárzási adatokat
Gyorsan sikerült eloltani a tüzet.
Tűrhetően indult az ősz a hazai lakáspiacon, nőtt az adásvételek száma
Legalábbis az előző két hónaphoz képest.
Pikó András a parkolási bevételek elvételéről: A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást
Sérült a "semmit rólunk nélkülünk" elv, jelentette ki, majd távozott a konferenciáról.
Csúcsdöntésre készül a magyar lakosság, mindenkit meglepett az Otthon Start
De hol vannak a vállalatok?
Új gázvezeték készül a szomszédban, a magyar irányhoz is kapcsolódna
2027 elején kezdődik az építkezés.
Mennyibe kerül havonta egy új autó?
Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.