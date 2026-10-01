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120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt
Gazdaság

120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt

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Fél évtizedes szünet után csütörtökön ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, a kormány és a főváros az ülés után sajtótájékoztatón számol be az egyeztetés eredményeiről. A fő kérdés Budapest rövid és hosszabb távú finanszírozásának rendezése, de közlekedési és fejlesztési ügyek, valamint a kerületi parkolási bevételek átcsoportosítása is az asztalra került – utóbbi a kerületi polgármesterek felháborodását is kiváltotta. A sajtótájékoztatóról a helyszínről tudósítunk.
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Karácsony a parkolási díjbevételek fővárosi szintre irányításáról: biztos vagyok benne, hogy a fővárosi polgárok megelégedésére szolgál majd a rendszer

Reményeim szerint nem az a kérdés, hogy megtesszük-e azt a lépést, ami mellett elköteleztük magunkat – mondta Karácsony a parkolási bevételekről, amiről korábban kiderült, hogy a kerületektől a fővároshoz irányítanák a díjbevételeket. A terv nagy felháborodást váltott ki a kerületi polgármesterekből, Karácsony szerint azonban a kérdés csak az, hogy miért volt egyáltalán eddig így a rendszer.

A parkolási bevételeket nem a működési hiány betömködésére akarják használni, ígérte a főpolgármester, hanem létrehoznak egy útalapot, amiből a fővárosi és kerületi tulajdonú utakat újítanák fel.

Arra nyitottak, hogy egyeztessenek a kerületi polgármesterekkel, de Karácsony szerint ez a rendszer sokkal több forrást fog biztosítani az útfelújításra, és így a fővárosi polgárok megelégedésére szolgál.

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Lesz regionális BKK

A főpolgármester elmondta, hogy 2019-ben arra kapott mandátumot, hogy egy regionális BKK-t hozzon létre. Az állam 50 százalékos tulajdonosként, tőkeemeléssel beszáll a BKK-ba, így igenis létrejön majd a regionális BKK. Ez a megoldás Karácsony szerint lehetővé teszi, hogy Budapest ne roppanjon bele abba, hogy a magyar GDP 50 százalékát termelő városszövet közlekedési igényeit kiszolgálják.

Időnként le kell vágni szent teheneket. (...) Ezt tettük ma

– mondta.

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Megvan, mi a megállapodás

Az FKT ülésén megállapodás született arról, hogy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a kormány a fővárosnak, amiért cserébe Budapest eláll a perektől.

Az önkormányzatokat általánosan érintően is csökkentik a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Ennek a pontos részleteiről még nincsen megegyezés, Lőrincz Viktória és Kármán András minisztererek egyeztetnek az önkormányzatokkal.

További 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre Budapest jövőre az ideihez képest, ez az, amit a Fővárosi Önkormányzat vállalt.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

Véget ért az a korszak, amikor a magyar kormány ellenségként kezelte a fővárost – kezdte a tájékoztatót Karácsony Gergely. A sajtótájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vesz még részt.

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Hamarosan kiderül, milyen megállapodás született Budapest és a kormány közt

A kormány és a főváros hetek óta tárgyal Budapest egyre súlyosabb pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szeptember végén már arról beszélt, hogy "nagyon közel" vannak a megállapodáshoz, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust az újjáalakuló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén le is tudnák zárni.

Karácsony csütörtök délelőtt, az Országos Urbanisztikai Konferencián azt mondta: az FKT első napirendi pontja az lesz, "hogy a főváros ne menjen csődbe". A főpolgármester szerint ha sikerül véglegesíteni az előttük fekvő megállapodást, a közvetlen pénzügyi veszély elhárulhat. A kompromisszumot úgy jellemezte: "minden megállapodás akkor jó, hogyha mind a két fél elégedetlen", és hozzátette, hogy ő sem teljesen elégedett a tervezettel, de várakozása szerint a pénzügyminiszter sem az. A pénzügyi rendezést mindazonáltal csak "nulladik lépésnek" nevezte.

A megállapodás pontos tartalma egyelőre nem nyilvános, de Magyar Péter korábbi tájékoztatása alapján az FKT napirendjén a főváros költségvetési helyzete mellett közlekedésfejlesztési, beruházási kérdések, valamint a történelmi fürdők és a Duna-part jövője is szerepel.

Karácsony korábban azt is jelezte, hogy nem pusztán az idei likviditási problémák kezelését szeretné elérni, hanem olyan finanszírozási modellt, amely mellett a főváros pénzügyi válsága a következő években nem termelődik újra.

A készülő egyezség egyik ismert eleme ugyanakkor már az ülés előtt komoly vitát váltott ki. Hat budapesti kerület polgármestere közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen a terv ellen, amely a kerületi utcákon beszedett parkolási díjbevételeket a fővároshoz irányítaná. A polgármesterek szerint az általuk vezetett hat kerületben ez összesen mintegy 9 milliárd forintos bevételkiesést jelentene, miközben az utak fenntartásának, takarításának és üzemeltetésének költségei továbbra is a kerületeknél maradnának. Azt is kifogásolták, hogy állításuk szerint érdemben nem vonták be őket az egyeztetésbe.

A nyilatkozatot Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József XIII. kerületi polgármester írta alá. Azt kérik, hogy a parkolási bevételek átcsoportosításáról szóló részt töröljék a megállapodásból, és jelezték: ha az érintett kerületek bevonása nélkül születik döntés, jogi eszközökkel is felléphetnek.

Pikó András ennél is élesebben fogalmazott az Országos Urbanisztikai Konferencián: szerinte a terv sérti a "semmit rólunk nélkülünk" elvét, Józsefváros esetében pedig mintegy másfél milliárd forintos kiesést jelentene. Úgy fogalmazott, hogy "a fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást", mert szerinte a pénz pusztán Budapest egyik szintjéről kerülne át a másikra, miközben nem keletkezne belőle új szolgáltatás, a kerületi önkormányzatok helyzetét azonban jelentősen megnehezítené.

Karácsony csütörtök délelőtt arról beszélt, hogy a főváros működési modelljének átalakítása szükségszerűen konfliktusokkal járhat, és nem szabad félni ezektől a vitáktól. Szerinte Budapest finanszírozását, a kerületek, a főváros és az agglomeráció együttműködését, valamint a közösségi közlekedés finanszírozását is hosszabb távon új alapokra kell helyezni.

Hogy végül pontosan milyen pénzügyi és fejlesztési megállapodás született, és benne maradt-e a kerületi parkolási bevételek átcsoportosítása, az FKT ülését követő sajtótájékoztatón derülhet ki. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.

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Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala

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