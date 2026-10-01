A kormányhivatalon bukott meg a vitatott lakóberuházás - Nem fogadták el a szerződést

A X. kerület központjában található három, régóta kihasználatlan önkormányzati telek sorsát a legutóbbi választások előtt három nappal megjelent, a beruházást kiemeltté nyilvánító kormányrendelet rendezhette volna. A döntés értelmében a Molnár Beton Kft. cégcsoportja az Otthon Start program keretében húzhatta volna fel az épületegyüttest.

A kiemelt státusz a hasonló esetekből ismert módon felülírta a helyi építési szabályzatot, hiszen a megszokott 50 helyett 60 százalékos beépíthetőséget, 12,5 helyett 17 méteres építménymagasságot, a pincerészen pedig 100 százalékos beépítést engedélyezett, miközben a kötelező zöldterületi arányt 25 százalékra csökkentette.

Később az ügylet (augusztusban) kikerült az OS-programból, majd lakossági tiltakozás és aláírásgyűjtés is indult az építkezés ellen. A környéken élők leginkább attól tartanak, hogy a hatalmas épületegyüttes elviselhetetlenné tette volna az amúgy is zsúfolt közlekedést.

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Az önkormányzati törvény értelmében a vagyontárgyak értékesítését nyílt versenyeztetés útján kellett volna lebonyolítani, amit a kerület és a beruházó a most visszautasított csereszerződéssel próbált megkerülni. A megállapodás szerint az önkormányzat átadta volna az építkezésre szánt telkeket, cserébe a cég 18 lakást - összesen 782 négyzetmétert -, 16 kocsibeállót, valamint 259 millió forint értékű infrastrukturális fejlesztést kínált fel.

A kormányhivatal ugyanakkor visszautasította a csereszerződést, így Lényegében az egész üzlet befuccsolt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio