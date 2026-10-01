Államtitkár: rendet teszünk a területfejlesztésben, hamarosan jön a törvénymódosítás

A területfejlesztés nem csupán az uniós forrásokról és támogatásokról kell, hogy szóljon, ennél jóval komplexebb, stratégiai alapú gondolkodásra van szükség – mondta Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár a HÉTFA Kutatóintézet és a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett konferencián.
Az államtitkár szerint a fejlesztéspolitikát nem lehet kizárólag ágazati és felülről vezérelt módon alakítani, a kormányzati döntésekben jóval erősebben kell érvényesülnie a területi szemléletnek. Mint fogalmazott, a "lokomotívmodell", vagyis az, hogy a kiemelt központok fejlődése magával húzza a környező térségeket is, Magyarországon nem, vagy nem megfelelően működik.
Ennek egyik jele szerinte, hogy a megyei városok nem váltak valódi térségi pólusokká, miközben az agglomerációk egyre zsúfoltabbak, a városok és a vidéki térségek kapcsolata pedig továbbra sem elég erős.
Szabó Mátyás a jelenlegi tervezési rendszer egyik legnagyobb problémájának nevezte, hogy rendkívül sokféle területi egység, fejlesztési szint és egymást részben átfedő terv létezik. Úgy vélte, ez a rendszertelenség rontja a fejlesztéspolitika hatékonyságát.
A közelgő területfejlesztési törvénymódosítás egyik célja ezért az lesz, hogy rendezettebbé és átláthatóbbá tegyék ezt a struktúrát.
Az államtitkár szerint különösen hiányzik a magyar fejlesztéspolitikából egy hatékony középszint. Hangsúlyozta: fejlesztéspolitikai szempontból bizonyos mértékig el kell szakadni a közigazgatási térképektől, és olyan térségekben kell gondolkodni, amelyeket a valós gazdasági, társadalmi és települési kapcsolatok kötnek össze.
A tervezett átalakítás a vármegyék szerepét is érinti majd. Szabó Mátyás azt mondta, a miniszterelnöki iránymutatás alapján a vármegyék területfejlesztési funkcióját újra kell gondolni, ahogyan a különböző kiemelt térségek helyét is rendezni kell a rendszerben.
Az államtitkár személyes ambíciójának nevezte, hogy a térségi szemlélet erősebben jelenjen meg a kormányzati munkában. Ehhez szerinte nemcsak az egyes tárcák, hanem a szakmai és tudományos szereplők együttműködésére is szükség lesz.
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