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Államtitkár: rendet teszünk a területfejlesztésben, hamarosan jön a törvénymódosítás
Gazdaság

Államtitkár: rendet teszünk a területfejlesztésben, hamarosan jön a törvénymódosítás

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Hatékony fejlesztéspolitikai középszintre, a térségi kapcsolatok erősebb figyelembevételére és a jelenlegi tervezési rendszer egyszerűsítésére van szükség Magyarországon – mondta Szabó Mátyás az Országos Urbanisztikai Konferencián csütörtökön. Az államtitkár szerint a fejlesztéspolitikának részben el kell szakadnia a közigazgatási határoktól, és jobban kell igazodnia a valós térségi folyamatokhoz.

A területfejlesztés nem csupán az uniós forrásokról és támogatásokról kell, hogy szóljon, ennél jóval komplexebb, stratégiai alapú gondolkodásra van szükség – mondta Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkár a HÉTFA Kutatóintézet és a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett konferencián.

Az államtitkár szerint a fejlesztéspolitikát nem lehet kizárólag ágazati és felülről vezérelt módon alakítani, a kormányzati döntésekben jóval erősebben kell érvényesülnie a területi szemléletnek. Mint fogalmazott, a "lokomotívmodell", vagyis az, hogy a kiemelt központok fejlődése magával húzza a környező térségeket is, Magyarországon nem, vagy nem megfelelően működik.

Ennek egyik jele szerinte, hogy a megyei városok nem váltak valódi térségi pólusokká, miközben az agglomerációk egyre zsúfoltabbak, a városok és a vidéki térségek kapcsolata pedig továbbra sem elég erős.

Szabó Mátyás a jelenlegi tervezési rendszer egyik legnagyobb problémájának nevezte, hogy rendkívül sokféle területi egység, fejlesztési szint és egymást részben átfedő terv létezik. Úgy vélte, ez a rendszertelenség rontja a fejlesztéspolitika hatékonyságát.

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A közelgő területfejlesztési törvénymódosítás egyik célja ezért az lesz, hogy rendezettebbé és átláthatóbbá tegyék ezt a struktúrát.

Az államtitkár szerint különösen hiányzik a magyar fejlesztéspolitikából egy hatékony középszint. Hangsúlyozta: fejlesztéspolitikai szempontból bizonyos mértékig el kell szakadni a közigazgatási térképektől, és olyan térségekben kell gondolkodni, amelyeket a valós gazdasági, társadalmi és települési kapcsolatok kötnek össze.

A tervezett átalakítás a vármegyék szerepét is érinti majd. Szabó Mátyás azt mondta, a miniszterelnöki iránymutatás alapján a vármegyék területfejlesztési funkcióját újra kell gondolni, ahogyan a különböző kiemelt térségek helyét is rendezni kell a rendszerben.

Az államtitkár személyes ambíciójának nevezte, hogy a térségi szemlélet erősebben jelenjen meg a kormányzati munkában. Ehhez szerinte nemcsak az egyes tárcák, hanem a szakmai és tudományos szereplők együttműködésére is szükség lesz.

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