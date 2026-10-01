Befagytak az árak a magyar kutakon – Épp akkor, amikor nagyon nem kéne

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Két hete egyetlen forinttal sem mozdult a benzin és a dízel átlagára Magyarországon, miközben a forint gyengült, a benzin finomítói marzsa pedig emelkedett. Mindezek hatására mára nemcsak a régióban, hanem egész Európában kirívóan olcsó lett a magyar dízel: egy osztrák autós egy 50 literes tankolással már 6000 forintot spórolhat nálunk. Ez elsőre jó hírnek tűnhet, de Magyarország dízelfogyasztásának nagyjából 30 százaléka importból érkezik, miközben a nemzetközi piac kifejezetten szűk; a mostani árszint így egyszerre indíthat be érdemi üzemanyagturizmust és helyezhet egyre nagyobb nyomást az importparitásra, éppen akkor, amikor erre a legkevésbé lenne szükség.

Mintha befagytak volna az árak a magyar kutakon

A benzinkutak fogyasztói árait elnézve az lehet a benyomása a hazai autósoknak, mintha megfagyott volna az idő: szeptember 17 óta lényegében változatlan árakon lehet tankolni, és ahogy az elmúlt két hétben, úgy ma sem kell új árakra számítani, a benzin litere továbbra is 636, a gázolajé pedig 709 forint.

Ez egy szabad, piaci árképzés alapján működő rendszerben már önmagában furcsa, pláne, ha hozzátesszük, hogy finoman szólva sem átlagos vagy nyugodt időszakot élünk, már ami az üzemanyagárat befolyásoló tényezők alakulását illeti.

Mi történik a háttérben?

A hazai üzemanyagárak alakulását a nyersolaj világpiaci ára, a benzin és a dízel nemzetközi termékára – illetve az ezekből adódó finomítói marzs –, valamint a forint dollárral szembeni árfolyama határozza meg leginkább.

Nos, ha csak a szeptember 17 - október 1 közti időszakot vesszük figyelembe (ebben az időszakban nem változott egy forintot sem az átlagár a magyar benzinnél és dízelnél), akkor az látszik, hogy:

a Brent olaj széles kilengések mentén gyakorlatilag stagnált,

a benzin finomítói marzsa mintegy 12 százalékkal emelkedett, a dízelé eközben lényegében stagnált,

a dízelé eközben lényegében stagnált, a forint pedig 3,2 százalékot gyengült a dollárral szemben (az euróval szemben pedig 1,6 százalékot).

A fentiek alapján már

tényleg nagyon furcsa, hogy a magyar benzin-és dízelár egy forintot sem drágult ebben az időszakban.

Adódik a kérdés: mi a helyzet a többi országban, a szomszédokhoz képest mennyire drága most a tankolás Magyarországon?

Az európai benzin finomítói marzsának alakulása.

Itt vannak a friss adatok: túl olcsó a magyar benzin és a dízel is

Az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán már elérhetőek a legfrissebb, hétfői állapotokat közlő adatok, így megnézhetjük, hogy a szomszédos országok üzemanyagáraihoz képest hol helyezhedik el a magyar benzin és a dízel.

Azért praktikus ezt a peer group-ot alkalmazni, mert logikusan a szomszédos országokba mehetnek át az autósok az olcsóbb tankolás reményében. De a túl alacsony jegyzéseknek nagyon komoly ára van: ha az egyik országban a többihez képest jóval alacsonyabbak az árak, az akár érdemi üzemanyagturizmust is elindíthat, ami egy szűkös piaci környezetben (mint a mostani) akár ellátásbiztonsági nehézségekhez is vezethet.

Ahogy az alábbi sávdiagramon is látszik,

a magyar benzin elképesztően olcsó a régiós átlagárhoz képest (-34 forint/liter), és messze a legalacsonyabb érték a peer group-on belül.

A dízel esetében még ennél is extrémebb a helyzet, itt 42 forinttal olcsóbb a hazai üzemanyag, mint a régiós átlag.

Ez már elég az üzemanyagturizmushoz

Az tehát biztos, hogy magyar autósként nem érdemes az olcsóbb benzin és dízel reményében a volán mögé pattanni és átlépni az országhatárt. De a másik iány működhet, sőt.

A benzin esetében az osztrák oldalról a legcsábítóbb a történet, hiszen az ottani 718 forintos literár 83 forinttal magasabb a magyar 635 forintos szintnél,

ami egy 50 literes tankolásnál már mintegy 4150 forintos megtakarítást jelent.

Románia felől is számottevő a különbség, ott ugyanez körülbelül 3100 forint,

Szlovákia esetében pedig 2300 forint egy átlagos tanknál.

Horvátországból nagyjából 1450, Szerbiából 550, Szlovéniából pedig mindössze 300 forint a potenciális megtakarítás,

utóbbi két-három irányból önmagában az üzemanyagár még nem igazán indokol külön utat.

Az osztrák, román és részben a szlovák határ mentén azonban már akkora az árkülönbség, hogy rendszeresen ingázóknál vagy egyébként is Magyarországra érkező autósoknál érdemi tényezővé válhat, melyik oldalon tankolnak.

A mostani árszint ezért már reálisan képes Magyarország felé terelni az üzemanyag-forgalom egy részét, vagyis a benzinnél is megjelenhet érdemi üzemanyagturizmus.

Mivel a hazai termelés a teljes magyar benzinfogyasztást fedezi, egy erősebb üzemanyagturizmus a benzin esetében kezelhetőbb, mint a dízelnél. Gázolajból ugyanis Magyarország nagyjából 30 százalékos importra szorul, ráadásul a nemzetközi piac most kifejezetten szűk: az orosz finomítói leállások nyomán életben lévő dízelexport-korlátozás, valamint az iráni háború következtében megsérült infrastruktúra egyszerre szűkíti a kínálatot.

Ebben a helyzetben különösen fontos az importparitás fenntartása. Ha az alacsony hazai fogyasztói árszint mögött a nagykereskedelmi árak is tartósan az importparitás alá kerülnek, akkor romlik a külföldről behozott dízel gazdaságossága, gyakorlatilag egyre kevésbé éri meg külföldről behozni a terméket. Ha ehhez még az is társul, hogy az alacsonyabb magyar árak miatt megugrik a külföldiek tankolása, akkor egyszerre csökkenhet az import ösztönzője és nőhet a magyar kutakon jelentkező kereslet.

Egy ennyire kifeszített dízelpiacon ez már viszonylag gyorsan ellátásbiztonsági problémává válhat. Márpedig a mostani árszint mellett az érdemi üzemanyagturizmusnak már reális esélye van.

Márpedig jelenleg a dízelnél még látványosabb a magyar árversenyelőny, mint a benzinnél:

Ausztriában literenként 120 forinttal drágább a gázolaj, így egy 50 literes tank megtöltésével mintegy 6000 forintot lehet spórolni Magyarországon.

Románia felől ugyanez körülbelül 3150 forint,

Horvátországból 1900, Szlovéniából 1450, Szerbiából 1350, Szlovákiából pedig 850 forint.

Az osztrák különbség könnyen elég lehet ahhoz, hogy a határ közelében élők vagy rendszeresen átkelő autósok tudatosan a magyar oldalon időzítsék a tankolást. A dízelnél tehát a jelenlegi regionális árkülönbségek már egyértelműen olyan nagyságrendűek, hogy az érdemi üzemanyagturizmust generálhat Magyarország irányába.

És mielőtt azt hinnénk, hogy csak a régióban kirívóan olcsó a magyar dízel, a lenti sávdiagram jól mutatja, hogy ez nem így van: egész Európában nálunk lehet a harmadik legolcsóbban tankolni a gázolajat. Ráadásul a két előttünk álló ország közül Málta speciális eset, ott az állam közvetlenül támogatja az üzemanyagárakat, Bulgáriában pedig mindössze 2 forinttal alacsonyabb a literenkénti ár.

A magyar üzemanyagpiac kifeszített helyzetével ebben az elemzésben foglalkoztunk, majd ebben az írásban azt vettük végig, hogy milyen európai minták állnak rendelkezésre a fogyasztói terhek csökkentésére, végül azt gondoltuk át, hogy a jelenlegi környezetben melyik megoldáshoz lenne célszerű folyamodnia a magyar kormánynak.

Lényeg a lényeg: a mostani magyar dízelár egyre nagyobb nyomást helyez az importparitásra, és

ha a nagykereskedelmi árak sem teszik gazdaságossá az importot (ez látszik a lenti diagramon), akkor a jelenlegi fogyasztói árszint hosszabb távon nehezen lehet fenntartható.

Július jelentős részében a nagykereskedelmi árszint a számított importbeszerzési árszint alatt volt, augusztusban pedig bár ismét pozitívba fordult a különbség, a korábbi puffernek csak töredéke épült vissza. Ráadásul a nulla fölötti érték sem jelent automatikusan gazdaságos importot, hiszen a számítás nem tartalmazza a szállítási és egyéb működési költségeket.

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