Dízeltámogatás: benzinesek és Teslások is kaptak a kormány 5000 forintjából

A kormány még szeptember 11-én jelentette be, hogy az év végéig havi ötezer forintos kompenzációt kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai.

A Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gépjárműadó-adatbázisára támaszkodva automatikusan arra a bankszámlára utalja az összeget, amelyről a jármű tulajdonosa korábban az adót rendezte.

Ez az automatizmus vezetett a mostani fennakadásokhoz, amire a szakértők már a program indulása előtt figyelmeztettek.

Ha ugyanis valaki a saját bankszámlájáról fizette be egy támogatásra jogosult ismerőse vagy családtagja gépjárműadóját, a pénz most az ő számlájára érkezett meg, így ugyanaz a számlaszám több embernél is szerepelhet a rendszerben.

A közösségi médiában sorra jelennek meg a szokatlan téves utalásokról szóló beszámolók. Van, aki évek óta külföldön él, és egy olyan régi autója után kapott pénzt, amelynek a teljesítménye eleve kizárná a támogatásból.

Mások annak ellenére jutottak az ötezer forinthoz, hogy sosem volt dízelüzemű autójuk, kizárólag benzines, esetleg tisztán elektromos jármű – például Tesla – van a nevükön.

A beszámolók alapján a tévesztések legfőbb oka valóban az, hogy az érintettek valamikor a múltban egy rokon vagy ismerős adóját, illetve adókülönbözetét rendezték a saját bankszámlájukról. Így fordulhatott elő az is, hogy valakihez rögtön több családtag támogatása is beérkezett. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mintegy egymillió jogosultat érintő programban pontosan hány téves utalás történhetett az első részlet folyósításakor.

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