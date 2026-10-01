Dokumentumfilmekből tanulta a mentést az izraeli utas, aki megmentette a zuhanó repülőgépet

Egy izraeli utas, aki egy légikatasztrófákról szóló tévéműsorból tanulta meg a zuhanó repülőgépek stabilizálását, segített megmenteni a több mint 170 utassal Tel-Avivba tartó járatot, miután a másodpilóta megkéselte a gép kapitányát.

Az 50 éves Janiv Hajun és három másik izraeli utas lefogta a Flydubai FZ1073-as járatának másodpilótáját. Hajun ezt követően visszasietett a pilótafülkébe, és a botkormányt meghúzva kiemelte a gépet a zuhanásból. A gépen tartózkodó személyzet másik tagja, akit az utasok egy James nevű brit pilótaként azonosítottak, végül biztonságosan letette a repülőgépet Szaúd-Arábiában.

A feleségével és két lányával utazó Hajun az izraeli Ben-Gurion repülőtéren számolt be a történtekről.

Elmondása szerint azonnal tudták, hogy baj van, mert egy nő azt kiáltotta, hogy késelés történt, a gép pedig erősen megrázkódott.

Abban a pillanatban a pilótafülkéhez rohant, miközben a repülő zuhanni kezdett. A férfi a repülőtéren őt fogadó Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek elmondta:

a megkéselt kapitány valószínűleg még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját, mielőtt összeesett.

Hajun beszámolója szerint fojtófogással rántotta ki a másodpilótát a fülkéből, majd miután a többi utassal együtt lefogták, visszarohant, és átvette az irányítást a pilóta nélkül maradt gép felett. Arra a kérdésre, hogy honnan tudta, mit kell tennie, a véres ingben lévő férfi úgy felelt a miniszterelnöknek, hogy

rendszeresen nézi a légikatasztrófákról szóló dokumentumműsorokat.

Cvika Manesz, az egyik segítő utas elmondta, hogy a másodpilótát repülőgépes fejhallgatók kábeleivel kötözték meg. Jichák Hercog izraeli elnök csütörtökön bejelentette, hogy a Polgári Hősiesség Elnöki Díjára jelöli Hajunt, Maneszt és feleségét, Talit – aki elsőként figyelmeztette az utasokat a pilótafülkében zajló erőszakra –, valamint Sota Muszajevet, a sebesült kapitányt ellátó orvost, aki egy másik utassal, Aszaf Radzsuánnal együtt segített ártalmatlanná tenni a támadót.

Nem vagyok hős. Az ember gondolkodás nélkül cselekszik, amikor a lánya, a családja és a fedélzeten lévők életének megmentéséről van szó."

– nyilatkozta Radzsuán a repülőtéren.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images