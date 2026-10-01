Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs

Első körben egy hónapra letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó nyomozásban. Az ügyészség a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélyére hivatkozott, a fideszes képviselő tagadja a gyanúsítást.

Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön.

A döntést Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője erősítette meg a Telexnek. A Fidesz országgyűlési képviselőjét a ceglédi büntetés-végrehajtási intézetből szállították a bíróságra, ahol a NAV munkatársai bilincsben kísérték a tárgyalóterembe.

Az ügyészség a szökés és elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyével indokolta a letartóztatási indítványt.

Érvelésük szerint a volt minisztert hosszú szabadságvesztés fenyegeti, kiterjedt kapcsolatrendszere és a feltételezett elkövetés szervezett, hierarchikus jellege pedig indokolja a kényszerintézkedést. Hankót azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyeket a hatóságok szerint

kulturális célok helyett a Fidesz kampányára vagy a kedvezményezettek magáncéljaira fordítottak.

Az Országgyűlés hétfőn függesztette fel Hankó mentelmi jogát, ezt követően idézték be, majd a NAV őrizetbe vette. Kihallgatása öt órán át tartott, beismerő vallomást nem tett.

Védője azt közölte, hogy a volt miniszter 25 oldalas nyilatkozatban tételesen cáfolta a gyanúsítást. Hankó korábban politikai leszámolásnak és kultúrpolitikai harcnak nevezte az eljárást, amely szerinte nemzeti érzelmű előadók és politikusok ellehetetlenítését célozza.

A nyomozás a Nemzeti Kulturális Alap mintegy 17 milliárd forintos támogatási csomagjához kapcsolódik, ami még áprilisban került nyilvánosságra. A később közzétett támogatási lista és a sajtófeltárások alapján számos, a Fideszhez kötődő szereplő jelentős összeget kapott.

A történtek után Bús Balázs lemondott az NKA alelnöki tisztségéről, és a bizottság több tagja is távozott. A NAV nyomozásában korábban az intézményrendszer több vezetőjét és támogatásokhoz kapcsolódó szereplőt is őrizetbe vettek, illetve letartóztattak.

Hankó mellett jelenleg Bús Balázs, Fásyné Gurzó Mária és Szabó Sándor is letartóztatásban van, több más gyanúsított pedig bűnügyi felügyelet alá került. Hétfőn Hankó korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is őrizetbe vették, akinek letartóztatásáról ugyancsak csütörtökön dönt a bíróság.

Hankó képviselői mandátuma a mentelmi jog felfüggesztésével és a letartóztatással nem szűnt meg.

Az Oktatási bizottság alelnökeként továbbra is megkaphatja havi bruttó 2,88 millió forintos tiszteletdíját. A Semmelweis Egyetemen ugyanakkor már az őrizetbe vétel idejére igazolt, fizetés nélküli távollétet rögzítettek, így onnan erre az időszakra nem számíthat jövedelemre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert