Döntött a pécsi egyetem: megszűnik a doktori iskola, a kancellári rendszer is változhat

Megszünteti Filozófia Doktori Iskoláját a Pécsi Tudományegyetem, ahol nyáron több fokozatszerzési ügy miatt indult vizsgálat. A szenátus a kancellári rendszer megszüntetésének előkészítését is támogatja, az egyetem irányítása így már januártól átalakulhat.

A Pécsi Tudományegyetem szenátusa csütörtökön a Filozófia Doktori Iskola megszüntetéséről döntött

- tájékoztatott Fábián Adrián rektor. A tudományos fokozatszerzésekkel kapcsolatos egyetemi vizsgálatok lezárultak, az eredmények alapján azonban egyelőre nem hoztak további döntéseket.

A beszámolót elküldték a Magyar Tudományos Akadémiának, ahol a rektor szerint további fejlemények várhatók. Az iskola mintegy negyven hallgatójának képzését az egyetemnek a megszüntetés után is biztosítania kell, de akkreditációs problémák miatt 2023 óta nem fogadhattak új hallgatókat.

A doktori iskola működésével kapcsolatos kifogások idén nyáron kerültek nyilvánosságra, amikor Barcsi Tamás egyetemi oktató nyílt levélben sorolta fel a szerinte aggályos fokozatszerzési ügyeket. Azt állította, hogy

fideszes politikusok és hozzájuk közel álló közismert személyek megfelelő szakmai teljesítmény nélkül jutottak PhD-fokozathoz vagy abszolutóriumhoz.

Barcsi szerint az egyetem korábbi vezetése 2022 óta több figyelmeztetést is kapott, érdemi intézkedés azonban nem történt. A doktori iskolát befogadó Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja szeptember elején távozott az intézményből.

A szenátus a kancellári rendszer átalakításának előkészítését is támogatta, ami helyett Fábián egységes egyetemi irányítást szeretne, ezért decemberre konkrét javaslatcsomagot készít a jelenlegi struktúra megszüntetéséről.

Ehhez kétharmados szenátusi többség szükséges, és a változás legkorábban 2027. január 1-jén léphetne életbe. A kancellária mintegy 1300 munkavállalót foglalkoztat különböző jogviszonyokban, de a szervezeti egység megszüntetése a rektor szerint nem feltétlenül járna a munkakörök megszűnésével.

A magyar felsőoktatásban 2014-ben bevezetett kancellári rendszer az egyetemek gazdasági irányítását választotta külön a rektori vezetéstől, és a korábbi gazdasági igazgatókkal szemben a kancellárokat a miniszterelnök nevezte ki.

A PTE-n 2020-ban Decsi István korábbi fideszes pécsi alpolgármester került a posztra, majd az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának is tagja lett, kancellári tisztségéről idén szeptemberben lemondott, kurátori megbízatása pedig az új testület beiktatásával megszűnt.

Az egyetem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, vagyis kekva-modell kivezetéséről is állásfoglalást készít az ágazati irányítás kérésére.

A szenátus egy hibrid megoldást támogatna, amely megőrzi a magánegyetemi működés rugalmasságát, de állami jogi és pénzügyi garanciákat is biztosít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sóki Tamás