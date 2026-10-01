Ebben a városban már 35 napja megállás nélkül esik az eső

A japán főváros lakói augusztus 27. óta nem tapasztaltak egyetlen száraz napot sem.
Szeptember elejétől a hónap végéig 629 milliméternyi csapadék hullott Tokió belvárosára, ami csaknem háromszorosa a szokásos átlagnak – közölte a Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA).
Ugyanebben az időszakban mindössze 45,8 órányi napsütést regisztráltak, ami a valaha mért második legalacsonyabb érték, ráadásul tizennégy napon át egyáltalán nem sütött ki a nap.
A tartós esőzés hátterében a JMA szerint az áll, hogy az őszi esőfrontok a megszokottnál jóval hosszabb ideig rekednek a térség felett. Az El Niño jelenség felmelegíti a Csendes-óceánt, ez pedig felerősíti a klímaváltozás által kiváltott szélsőséges időjárási mintázatokat. Az ügynökség egy friss jelentésében kiemelte, hogy "a globális felmelegedés hosszú távon befolyásolja Japán időjárását, többek között a csapadékmennyiség növekedésén keresztül".
Az előző rekord 33 egymást követő esős nap volt, még 2019 nyarán.
A folyamatos esőzéseknek komoly gazdasági következményei vannak. A Tokió környéki mezőgazdasági régiókban keletkezett terméskárok miatt meredeken megugrottak a zöldségárak, különösen a leveles zöldségek drágultak meg: egy fej saláta ára több mint a duplájára, 450 jenre (mintegy 1100 forintra) emelkedett. A turizmusra is kedvezőtlenül hat az időjárás, miközben a helyiek a mindennapi élet kellemetlenségeire panaszkodnak, sokan például mosodába kényszerülnek, mert a szabadban lehetetlen ruhát szárítani.
A hosszan tartó esőzés az egészségi állapotot is megviseli.
Itó Hiromicsi tokiói klinikaigazgató a Szankei Simbun című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a tartós csapadék, az alacsony légnyomás és a magas páratartalom fejfájást, szédülést és egyéb panaszokat válthat ki.
Az időjárás a lakosság mentális állapotára is rányomja a bélyegét, a közösségi médiában tömegesen számoltak be a tokióiak "esőfáradtságról" és nyomott hangulatról.
A szélsőséges időjárási körülmények súlyosabb pusztítást is okoztak a térségben. Október elején a Tucsüan tájfun áradásokat és földcsuszamlásokat idézett elő a szomszédos Csiba prefektúrában, ahol nyolc ember életét vesztette, és tucatnyi ház megsemmisült. A meteorológiai hatóságok figyelmeztetése szerint az idei szezon 26. tájfunja is megközelítheti a Kantó régiót, amelyben Tokió is található.
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