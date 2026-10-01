Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

A sertéságazat jelenleg példátlan kihívásokkal küzd. A Central European Pork Event nevű rendezvényen Pecze László, a Topigs Norsvin közép-európai ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a piaci bizonytalanságok és a folyamatos járványveszély miatt a termelők egyre inkább az életerős, alacsony elhullási arányú állományokat keresik. Mivel az agráriumot krónikus munkaerőhiány sújtja, a nemesítés célja ma már olyan önálló, könnyen kezelhető állatok kitenyésztése, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a modern, automatizált technológiákhoz.

A szigorodó környezetvédelmi elvárások miatt a genetikai fejlesztések középpontjába a jobb takarmányhasznosítás és a nitrogénkibocsátás csökkentése került. Ugyanígy megkerülhetetlenné váltak az olyan állatjóléti követelmények, mint a fialóketrec-mentes tartás vagy a farokkurtítás elhagyása. Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt a fokozott hőtolerancia is kritikus szempont lett.

A céltudatos tenyésztés így már nem csupán a felmerülő problémák kezelését szolgálja, hanem a szektor túlélésének és versenyképességének is az alapfeltétele.

Búza László, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkára előadásában kiemelte, hogy a magyar sertéságazat a sikeres PRRS-mentesítési programmal európai mintává vált, bizonyítva, hogy a magas szintű állategészségügy a fenntartható gazdálkodás feltétele. Felhívta azonban a figyelmet az antimikrobiális rezisztencia egyre súlyosbodó problémájára, amely komoly humánegészségügyi kockázatot is jelent, hiszen a túlélő, rezisztens baktériumok a fogyasztókhoz is eljuthatnak. Hangsúlyozta, hogy a magas szintű állatjólét ma már alapvető gazdasági érdek, hiszen a megfelelő körülmények között tartott állatok ellenállóbbak, kevesebb állatorvosi kezelést igényelnek, és jobb termelési mutatókat érnek el.

Az államtitkár éles kritikával illette az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlegi európai uniós kezelését, és fenntarthatatlannak nevezte a hatályos járványvédelmi szabályozást.

Kifejtette a helyzet súlyos ellentmondását: miközben a világ az élelmiszer-pazarlás ellen küzd, a merev uniós intézkedések miatt továbbra is egészséges sertések millióit kell leölni és megsemmisíteni. Véleménye szerint az EU nem veszi elég komolyan a problémát, pedig a tagállamok egyedül nem tudnak hatékonyan fellépni a határokon átnyúló betegség ellen. Kijelentette:

A helyzet megoldásához a jelenlegi európai stratégia átgondolt reformjára van szükség.

Az új rendszernek a puszta szankcionálás helyett a megelőzésre, a rugalmasabb regionalizációra, a felgyorsított, kockázatalapú döntéshozatalra, valamint a szabályokat betartó, de a korlátozások miatt hátrányt szenvedő gazdák tisztességes kártalanítására kell épülnie. A megelőzés egyik kulcslépéseként Búza László a vaddisznóállomány drasztikus gyérítését nevezte meg. Ennek érdekében Magyarország Horvátországgal együttműködve olyan programot indít, amely kétszáz hektáronként egyetlen példányra szorítaná vissza a vaddisznók állománysűrűségét.

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