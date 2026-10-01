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Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár
Gazdaság

Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

agrarszektor.hu
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A modern sertésgenetika és egy átfogó, uniós szintű állategészségügyi reform jelentheti a kiutat a sertéságazatot idén sújtó gazdasági, környezeti és járványügyi válságból. A Topigs Norsvin kecskeméti szakmai rendezvényén a szakértők hangsúlyozták, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) elleni hatékony fellépéshez és a fenntartható termeléshez a szigorú szankciók helyett rugalmasabb szabályozásra, a gazdák méltányos kártalanítására, valamint a klímaváltozást jól tűrő, könnyen kezelhető állományok tenyésztésére van szükség - jelentette az Agrárszektor.

A sertéságazat jelenleg példátlan kihívásokkal küzd. A Central European Pork Event nevű rendezvényen Pecze László, a Topigs Norsvin közép-európai ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a piaci bizonytalanságok és a folyamatos járványveszély miatt a termelők egyre inkább az életerős, alacsony elhullási arányú állományokat keresik. Mivel az agráriumot krónikus munkaerőhiány sújtja, a nemesítés célja ma már olyan önálló, könnyen kezelhető állatok kitenyésztése, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a modern, automatizált technológiákhoz.

A szigorodó környezetvédelmi elvárások miatt a genetikai fejlesztések középpontjába a jobb takarmányhasznosítás és a nitrogénkibocsátás csökkentése került. Ugyanígy megkerülhetetlenné váltak az olyan állatjóléti követelmények, mint a fialóketrec-mentes tartás vagy a farokkurtítás elhagyása. Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt a fokozott hőtolerancia is kritikus szempont lett.

A céltudatos tenyésztés így már nem csupán a felmerülő problémák kezelését szolgálja, hanem a szektor túlélésének és versenyképességének is az alapfeltétele.

Búza László, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkára előadásában kiemelte, hogy a magyar sertéságazat a sikeres PRRS-mentesítési programmal európai mintává vált, bizonyítva, hogy a magas szintű állategészségügy a fenntartható gazdálkodás feltétele. Felhívta azonban a figyelmet az antimikrobiális rezisztencia egyre súlyosbodó problémájára, amely komoly humánegészségügyi kockázatot is jelent, hiszen a túlélő, rezisztens baktériumok a fogyasztókhoz is eljuthatnak. Hangsúlyozta, hogy a magas szintű állatjólét ma már alapvető gazdasági érdek, hiszen a megfelelő körülmények között tartott állatok ellenállóbbak, kevesebb állatorvosi kezelést igényelnek, és jobb termelési mutatókat érnek el.

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Az államtitkár éles kritikával illette az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlegi európai uniós kezelését, és fenntarthatatlannak nevezte a hatályos járványvédelmi szabályozást.

Kifejtette a helyzet súlyos ellentmondását: miközben a világ az élelmiszer-pazarlás ellen küzd, a merev uniós intézkedések miatt továbbra is egészséges sertések millióit kell leölni és megsemmisíteni. Véleménye szerint az EU nem veszi elég komolyan a problémát, pedig a tagállamok egyedül nem tudnak hatékonyan fellépni a határokon átnyúló betegség ellen. Kijelentette:

A helyzet megoldásához a jelenlegi európai stratégia átgondolt reformjára van szükség.

Az új rendszernek a puszta szankcionálás helyett a megelőzésre, a rugalmasabb regionalizációra, a felgyorsított, kockázatalapú döntéshozatalra, valamint a szabályokat betartó, de a korlátozások miatt hátrányt szenvedő gazdák tisztességes kártalanítására kell épülnie. A megelőzés egyik kulcslépéseként Búza László a vaddisznóállomány drasztikus gyérítését nevezte meg. Ennek érdekében Magyarország Horvátországgal együttműködve olyan programot indít, amely kétszáz hektáronként egyetlen példányra szorítaná vissza a vaddisznók állománysűrűségét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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