Egy egész szektort ütött meg az erős forint

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Augusztusban jelentős visszaesést szenvedett el a hazai turizmus, a szálláshelyeken 7,3 százalékkal kevesebb vendég fordult meg, mint egy évvel korábban. A külföldi turisták száma 13 százalékkal zuhant. A visszaesés fő oka a nagy szállodaüzemeltetők szerint az inflációkövető áremelések és az erős forint kettős hatása, ami a külföldi vendégek számára 10%-ot meghaladó drágulást jelentett. Az erős forint az euróban elért bevételnövekedést semlegesítette. A szezon meghatározó trendjévé vált a last minute foglalások extrém térnyerése és az utazások rövidülése, miközben a Balaton és az Alföld vonzották a legtöbb vendéget, Hévíz viszont továbbra is küzd az orosz és ukrán vendégkör tartós elmaradásával.

Csalódást okozott a nyár utolsó hónapja a szálláshelyeken. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el.

A vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma visszaesett. Igaz, a külföldiek száma sokkal nagyobb mértékben csökkent, mint a hazaiaké. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy Magyarország idén kevésbé attraktív utazási célpont, mint korábban volt.

A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója szerint

a külföldi turisták számának nyári visszaesése elsősorban egy kettős árhatással magyarázható.

A hazai szolgáltatók inflációkövető áremeléseit az erősödő forintárfolyam felerősítette, így a külföldi vendégek összességében akár több mint 10%-os áremelkedést tapasztaltak, aminek következtében más úti célok vonzóbbá válhattak számukra.

A Danubius Hotels idei szezonnal kapcsolatos tapasztalatairól Kovács Balázs vezérigazgató azt emelte ki, hogy a budapesti szállodáikban nem tapasztaltak visszaesést a külföldi vendégek számában, azok a belföldi vendégekéhez hasonlóan nőttek. „A fővárosi piac euróban is kiemelkedően teljesített, amit a nagy nemzetközi események, így a hungaroringi Forma 1-es verseny is támogattak” – közölte.

A Danubius vidéki szállodáiban viszont – a növekvő belföldi vendégszám mellett – csökkent a külföldi vendégek száma, elsősorban a szlovák, cseh, osztrák és német piacokról. Ebben a forintárfolyam miatt növekvő árérzékenység mellett a naptárhatások és az eltérő szabadságolási időszakok is szerepet játszhattak.

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Budapest az egy kiadott szobára jutó átlagos napi szállásdíj-növekedésben a harmadik, míg az egy rendelkezésre álló szobára jutó árbevétel-növekedésben a negyedik legjobb teljesítményt érte el 35 európai város között.

Ez azt mutatja, hogy a vendégéjszaka-árakat dinamikusan tudták növelni a fővárosi szállodák. Ezt a kedvező teljesítményt azonban a Danubius vezérigazgatója szerint az erős forint árfolyamhatása lényegében semlegesítette. A Danubiusnál június–augusztus közötti időszakban euróban 14 százalékkal nőtt a szobaárbevétel, miközben forintban mindössze 2 százalékos növekedést értek el 8 százalékos volumennövekedés mellett. Még szemléletesebb az átlagár alakulása: euróban 6 százalékkal emelkedett, forintban viszont 5 százalékkal csökkent.

Az euróban elért jelentős ár- és bevételnövekedés az erős forint miatt nem tudott megjelenni a forintban realizált teljesítményben. Költségeink ezzel szemben döntően forintban merülnek fel, így az árfolyamhatás a jövedelmezőségünket is tovább rontotta

– mondta a Danubius vezérigazgatója.

A Hunguest Hotels gazdálkodásának sem tett túl jót a forint vártnál erősebb idei árfolyama. A július végén és augusztus elején 360 forint fölé gyengülő euróárfolyam érdemben már nem tudta kompenzálni a lánc szállodáinak gazdálkodását, és nem generált azonnali többletforgalmat. Ennek oka az utazásszervezés sajátosságaiban keresendő: a külföldi, távolabbról érkező vendégek pihenése sokkal kevésbé last minute jellegű, mint a belföldi utazóké.

Mivel a nemzetközi utazásokat jellemzően jóval hosszabb tervezési időszak és logisztika előzi meg, egy hirtelen jött, nyárközepi árfolyamváltozás önmagában már nem volt képes érdemben fellendíteni a külföldiek utazási kedvét az adott időszakban

– mondta a Hunguest vezérigazgatója.

Hódít a last minute

A 40 fok feletti nyári hőmérséklet a Hunguest Hotels érzékelése szerint riasztóan hatott a keresletre, míg a Danubius Hotels nem érzékelt ilyen problémát, még Budapesten sem. Ők inkább a változékony, olykor borongós idő esetén tapasztaltak kereslet-visszaesést.

A Balaton térségében az a jelenség erősödött fel, hogy a látogatók jelentős része már szállásfoglalás nélkül, kifejezetten egynapos strandolásra érkezik, majd még aznap hazautazik.

Ha pedig mégis foglaltak szállást, akkor azt last minute tették, ami a szolgáltatók számára szinte teljesen tervezhetetlenné tette a szezonális forgalom előzetes becslését.

A Hungest vezére szerint is a szezon nagyon meghatározó trendje a last minute foglalások extrém mértékű térnyerése volt. Ez a jelenség olyannyira felerősödött, hogy a főszezonban voltak olyan időszakok, amikor az adott napon beérkező foglalások negyedéhez kapcsolódó utazás 72 órán belül meg is kezdődött.

Az adataik szerint a magyar vendégek átlagosan 3 éjszakát, a külföldiek jellemzően 3–7 éjszakát töltöttek el Magyarországon. A Hunguest vezére szerint a hazai utazók esetében egyértelműen az a tendencia rajzolódik ki, hogy az utazások számában nem szívesen kötnek kompromisszumot, azok hosszában viszont igen; azaz továbbra is igénylik a többszöri kikapcsolódást, de rövidebb időre utaznak el.

A Balaton és az Alföld voltak az idei szezon sláger desztinációi, kiemelkedő és stabil vendégforgalmat vonzottak. Ezzel szemben Hévíz helyzete továbbra is kihívásokkal teli, súlyosan érinti a korábban meghatározó orosz és ukrán vendégkör tartós elmaradása. A forgalom visszarendeződését emellett jelenleg két további tényező is nehezíti. Egyrészt a gyógytó infrastrukturális felújításának bizonytalan időpontja, másrészt pedig a tó vizének hőmérsékletével kapcsolatban szárnyra kapott információk terjedése, ami indokolatlanul elbizonytalaníthatta a potenciális utazókat.

Árvaszúnyogok a Balatonnál

Bár a médiában újra „nagyot ment”, hogy a Balaton-parti településeket ismét sújtotta az árvaszúnyog invázió, a két nagy hotellánc szerint ez a jelenség abszolút nem volt drámai.

A Hunguest Hotels vezérigazgatója ezzel kapcsolatban kiemelte: az árvaszúnyogok rajzása a Balatonnál egy teljesen természetes ökológiai folyamat. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet idei ismeretterjesztő kampánya kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatók amellett, hogy újra tudatosították, hogy ezek a rovarok teljesen ártalmatlanok és nem csípnek, sikeresen rávilágítottak a jelenség valódi súlyára: az árvaszúnyogoknak és lárváiknak óriási szerepük van abban, hogy fenntartsák a tó kiváló vízminőségét.

„A Danubius Hotels szállodái nem tartoztak a leginkább sújtott területek közé, bár az esti órákban nálunk is érzékelhető volt a rovarok fokozott jelenléte” – mondta a Danubius vezérigazgatója. Hozzátette: a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kormányzati szintű együttműködést is kezdeményezett a kérdésben. „A Balaton Magyarország egyik legfontosabb turisztikai térsége, a tartósan fennálló helyzet pedig jelentősen ronthatja a vendégélményt, és az érintett szolgáltatók működését is veszélyeztetheti. Ezért fontos, hogy mielőbb összehangolt és hosszú távon is működő megoldás szülessen”.

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