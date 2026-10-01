14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Egy egész szektort ütött meg az erős forint
Gazdaság

Egy egész szektort ütött meg az erős forint

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Augusztusban jelentős visszaesést szenvedett el a hazai turizmus, a szálláshelyeken 7,3 százalékkal kevesebb vendég fordult meg, mint egy évvel korábban. A külföldi turisták száma 13 százalékkal zuhant. A visszaesés fő oka a nagy szállodaüzemeltetők szerint az inflációkövető áremelések és az erős forint kettős hatása, ami a külföldi vendégek számára 10%-ot meghaladó drágulást jelentett. Az erős forint az euróban elért bevételnövekedést semlegesítette. A szezon meghatározó trendjévé vált a last minute foglalások extrém térnyerése és az utazások rövidülése, miközben a Balaton és az Alföld vonzották a legtöbb vendéget, Hévíz viszont továbbra is küzd az orosz és ukrán vendégkör tartós elmaradásával.

Csalódást okozott a nyár utolsó hónapja a szálláshelyeken. Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el.

A vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma visszaesett. Igaz, a külföldiek száma sokkal nagyobb mértékben csökkent, mint a hazaiaké. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy Magyarország idén kevésbé attraktív utazási célpont, mint korábban volt.

  • A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
  • külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója szerint

Még több Gazdaság

Dízeltámogatás: benzinesek és Teslások is kaptak a kormány 5000 forintjából

Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ül Magyar Péter és Karácsony Gergely

Már csak egy hét és jön a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciája

a külföldi turisták számának nyári visszaesése elsősorban egy kettős árhatással magyarázható.

A hazai szolgáltatók inflációkövető áremeléseit az erősödő forintárfolyam felerősítette, így a külföldi vendégek összességében akár több mint 10%-os áremelkedést tapasztaltak, aminek következtében más úti célok vonzóbbá válhattak számukra.

A Danubius Hotels idei szezonnal kapcsolatos tapasztalatairól Kovács Balázs vezérigazgató azt emelte ki, hogy a budapesti szállodáikban nem tapasztaltak visszaesést a külföldi vendégek számában, azok a belföldi vendégekéhez hasonlóan nőttek. „A fővárosi piac euróban is kiemelkedően teljesített, amit a nagy nemzetközi események, így a hungaroringi Forma 1-es verseny is támogattak” – közölte.

A Danubius vidéki szállodáiban viszont – a növekvő belföldi vendégszám mellett – csökkent a külföldi vendégek száma, elsősorban a szlovák, cseh, osztrák és német piacokról. Ebben a forintárfolyam miatt növekvő árérzékenység mellett a naptárhatások és az eltérő szabadságolási időszakok is szerepet játszhattak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az STR globális adatszolgáltató és piacelemző rendszer adatai szerint

Budapest az egy kiadott szobára jutó átlagos napi szállásdíj-növekedésben a harmadik, míg az egy rendelkezésre álló szobára jutó árbevétel-növekedésben a negyedik legjobb teljesítményt érte el 35 európai város között.

Ez azt mutatja, hogy a vendégéjszaka-árakat dinamikusan tudták növelni a fővárosi szállodák. Ezt a kedvező teljesítményt azonban a Danubius vezérigazgatója szerint az erős forint árfolyamhatása lényegében semlegesítette. A Danubiusnál június–augusztus közötti időszakban euróban 14 százalékkal nőtt a szobaárbevétel, miközben forintban mindössze 2 százalékos növekedést értek el 8 százalékos volumennövekedés mellett. Még szemléletesebb az átlagár alakulása: euróban 6 százalékkal emelkedett, forintban viszont 5 százalékkal csökkent.

Az euróban elért jelentős ár- és bevételnövekedés az erős forint miatt nem tudott megjelenni a forintban realizált teljesítményben. Költségeink ezzel szemben döntően forintban merülnek fel, így az árfolyamhatás a jövedelmezőségünket is tovább rontotta

– mondta a Danubius vezérigazgatója.

A Hunguest Hotels gazdálkodásának sem tett túl jót a forint vártnál erősebb idei árfolyama. A július végén és augusztus elején 360 forint fölé gyengülő euróárfolyam érdemben már nem tudta kompenzálni a lánc szállodáinak gazdálkodását, és nem generált azonnali többletforgalmat. Ennek oka az utazásszervezés sajátosságaiban keresendő: a külföldi, távolabbról érkező vendégek pihenése sokkal kevésbé last minute jellegű, mint a belföldi utazóké.

Mivel a nemzetközi utazásokat jellemzően jóval hosszabb tervezési időszak és logisztika előzi meg, egy hirtelen jött, nyárközepi árfolyamváltozás önmagában már nem volt képes érdemben fellendíteni a külföldiek utazási kedvét az adott időszakban

– mondta a Hunguest vezérigazgatója.

Hódít a last minute

A 40 fok feletti nyári hőmérséklet a Hunguest Hotels érzékelése szerint riasztóan hatott a keresletre, míg a Danubius Hotels nem érzékelt ilyen problémát, még Budapesten sem. Ők inkább a változékony, olykor borongós idő esetén tapasztaltak kereslet-visszaesést.

A Balaton térségében az a jelenség erősödött fel, hogy a látogatók jelentős része már szállásfoglalás nélkül, kifejezetten egynapos strandolásra érkezik, majd még aznap hazautazik.

Ha pedig mégis foglaltak szállást, akkor azt last minute tették, ami a szolgáltatók számára szinte teljesen tervezhetetlenné tette a szezonális forgalom előzetes becslését.

A Hungest vezére szerint is a szezon nagyon meghatározó trendje a last minute foglalások extrém mértékű térnyerése volt. Ez a jelenség olyannyira felerősödött, hogy a főszezonban voltak olyan időszakok, amikor az adott napon beérkező foglalások negyedéhez kapcsolódó utazás 72 órán belül meg is kezdődött.

Az adataik szerint a magyar vendégek átlagosan 3 éjszakát, a külföldiek jellemzően 3–7 éjszakát töltöttek el Magyarországon. A Hunguest vezére szerint a hazai utazók esetében egyértelműen az a tendencia rajzolódik ki, hogy az utazások számában nem szívesen kötnek kompromisszumot, azok hosszában viszont igen; azaz továbbra is igénylik a többszöri kikapcsolódást, de rövidebb időre utaznak el.

A Balaton és az Alföld voltak az idei szezon sláger desztinációi, kiemelkedő és stabil vendégforgalmat vonzottak. Ezzel szemben Hévíz helyzete továbbra is kihívásokkal teli, súlyosan érinti a korábban meghatározó orosz és ukrán vendégkör tartós elmaradása. A forgalom visszarendeződését emellett jelenleg két további tényező is nehezíti. Egyrészt a gyógytó infrastrukturális felújításának bizonytalan időpontja, másrészt pedig a tó vizének hőmérsékletével kapcsolatban szárnyra kapott információk terjedése, ami indokolatlanul elbizonytalaníthatta a potenciális utazókat.

Árvaszúnyogok a Balatonnál
Bár a médiában újra „nagyot ment”, hogy a Balaton-parti településeket ismét sújtotta az árvaszúnyog invázió, a két nagy hotellánc szerint ez a jelenség abszolút nem volt drámai.
A Hunguest Hotels vezérigazgatója ezzel kapcsolatban kiemelte: az árvaszúnyogok rajzása a Balatonnál egy teljesen természetes ökológiai folyamat. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet idei ismeretterjesztő kampánya kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatók amellett, hogy újra tudatosították, hogy ezek a rovarok teljesen ártalmatlanok és nem csípnek, sikeresen rávilágítottak a jelenség valódi súlyára: az árvaszúnyogoknak és lárváiknak óriási szerepük van abban, hogy fenntartsák a tó kiváló vízminőségét.
„A Danubius Hotels szállodái nem tartoztak a leginkább sújtott területek közé, bár az esti órákban nálunk is érzékelhető volt a rovarok fokozott jelenléte” – mondta a Danubius vezérigazgatója. Hozzátette: a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kormányzati szintű együttműködést is kezdeményezett a kérdésben. „A Balaton Magyarország egyik legfontosabb turisztikai térsége, a tartósan fennálló helyzet pedig jelentősen ronthatja a vendégélményt, és az érintett szolgáltatók működését is veszélyeztetheti. Ezért fontos, hogy mielőbb összehangolt és hosszú távon is működő megoldás szülessen”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility