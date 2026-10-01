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„El tudjatok kapni?” – Orbán Áron állítólag Ausztriában is feltartóztatott volna egy ukrán konvojt
Gazdaság

„El tudjatok kapni?” – Orbán Áron állítólag Ausztriában is feltartóztatott volna egy ukrán konvojt

Portfolio
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Orbán Áron egy Grazban élő üzletembernél próbálhatta elérni, hogy Ausztriában is feltartóztassanak egy ukrán pénzszállítmányt – írja a 444. A lap által ismertetett üzenetváltásra állítólag március végén, a magyarországi aranykonvojügy után került sor.

A 444 információi szerint a volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron március végén megpróbálta megszervezni, hogy Ausztriában is feltartóztassanak egy ukrán pénzszállítmányt. A lapnak nyilatkozó Lászlóvári-Thoma Csongor, Grazban élő üzletember azt állítja, hogy

az akkori miniszterelnök öccse március 26-án, bő két héttel a magyarországi választások előtt kereste meg az ügyben.

Az üzletember elmondása szerint évekkel korábban üzleti ügyben ismerkedtek meg, de együttműködés nem alakult ki közöttük, és hosszabb ideje nem tartották a kapcsolatot. Orbán Áron állítólag először arról érdeklődött, hogy Lászlóvári-Thoma foglalkozik-e még politikával, illetve mekkora befolyása van Ausztriában. Az üzletember 2021-ben az Osztrák Néppárt grazi önkormányzati listáján szerepelt, de mandátumot nem szerzett.

A lap által ismertetett üzenetváltás szerint Orbán Áron ezután egy Ausztrián keresztül haladó szállítmányra utalt, és elküldött egy, a magyarországi aranykonvojüggyel foglalkozó videót. Állítólag jelezte, hogy egy újabb szállítmányról van szó, majd azt kérdezte ismerősétől:

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El tudjatok kapni?

Az előzmény a március 5-i magyarországi akció volt, amikor a TEK két, Bécsből Ukrajnába tartó pénzszállító járművet állított meg, amelyen 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat vittek. A hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkoztak, a pénzszállítókat másnap kiutasították, a vagyon pedig Magyarországon maradt. A Fidesz a kampányban azt sugallta, hogy az összeget a Tisza Pártnak szánhatták, ám a pénzszállító egy bejelentett úton tartott Kijev felé.

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Címlapkép forrása: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

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