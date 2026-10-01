Gajdos László bejelentette: újraindul a fakitermelés Magyarországon

A Bükk fokozottan védett területeit érintő, nyár elején elrendelt ideiglenes vágási tilalom feloldásával

újraindulhat a fakitermelés az állami erdőkben.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónaposra tervezték, hogy ezalatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges strukturális változtatásokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 ezer erdőrészlet esetében határozta meg a jövőbeni munkálatok irányát, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi állami erdőgazdasági struktúra átalakítása már megkezdődött, és a tervek szerint egy éven belül látható eredményei lesznek a nonprofit működésre való átállásnak. Ezzel csökkenthető lenne az erdőgazdaságok kiszolgáltatottsága a fakitermelésből származó bevételeknek.

Személyes célom, hogy az ipari jellegű erdészeti megközelítés helyett az ökológiai szemlélet kerüljön előtérbe, és Magyarországon is megkezdődhessen a valódi őserdők kialakulása

– fogalmazott Gajdos László.

A moratórium meghosszabbítását 23 természetvédelmi szervezet kezdeményezte nyílt levélben, mivel álláspontjuk szerint a környezetvédelmi szempontoknak felül kellene írniuk a rövid távú faanyagtermelési célokat. A zöldszervezetek úgy látják, hogy a tilalom feloldása mögött egyértelműen az erdőgazdálkodók gazdasági érdekei állnak, hiszen alternatív finanszírozási modell hiányában a kitermelt faanyag értékesítéséből tartják fenn magukat.

A WWF Magyarország adatai szerint a kitermelt faanyag jelentős része energetikai célokat szolgál: minden harmadik kivágott fa biomassza-erőművekbe kerül, míg a fennmaradó mennyiséget az iparban, valamint lakossági tűzifaként hasznosítják.

Az erdők lombsátrának akár kismértékű megbontása is olyan súlyos természet- és klímavédelmi károkat okozhat, amelyek helyreállítása évtizedekig tarthat

– figyelmeztetett Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője.

A környezetvédők kiemelték, hogy a rendkívüli nyári aszály miatt az erdei ökoszisztémák jelenleg különösen sérülékenyek. Aggályosnak tartják továbbá, hogy egyelőre nem ismert az az állami ütemterv, amely a Natura 2000-es és egyéb védett erdők jövőbeni megóvását biztosítaná.

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