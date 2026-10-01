Hajnali kettőkor élesedett az év energetikai projektjének titulált magyar csatlakozás

A MAVIR - amely az év energetikai projektjének nevezte a csatlakozást - közleménye szerint az átállás a terveknek megfelelően zajlott, a rendszerirányító hajnalban sikeresen csatlakozott a PICASSO-hoz, amely az automatikus kiegyenlítő szabályozási (aFRR) piac közös európai platformja.

Október 5-én jön a következő lépés, akkor a MARI platformon keresztül az mFRR-piac összekapcsolása is megtörténik.

A kiegyenlítő szabályozási piacok működését a tegnapi cikkünkben magyaráztuk el érhetően.

A projekt hosszú utat járt be, a MAVIR eredetileg 2026 márciusára tervezte a csatlakozást, de tavaly ősszel fél évvel elhalasztotta.

Az elmúlt majd öt éves intenzív fejlesztési, és egy fél éves, a piaci szereplőkkel szoros együttműködésben végrehajtott felkészítési szakasz zárult le ezzel...ez a paradigmaváltás a villamosenergia-piacok 2000-es évek első éveiben végrehajtott nyitásához mérhető jelentőségű

- fogalmaznak a közleményben.

Címlapkép forrása: EU