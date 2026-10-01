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Hajnali kettőkor élesedett az év energetikai projektjének titulált magyar csatlakozás
Gazdaság

Hajnali kettőkor élesedett az év energetikai projektjének titulált magyar csatlakozás

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Csütörtök hajnali kettőkor csatlakozott a MAVIR a PICASSO európai platformhoz, a magyar villamosenergia-piac pedig éjféltől szabványos európai kiegyenlítő szabályozási termékekre állt át – közölte a rendszerirányító. A MAVIR szerint a változás a 2000-es évek eleji piacnyitáshoz mérhető.

A MAVIR - amely az év energetikai projektjének nevezte a csatlakozást - közleménye szerint az átállás a terveknek megfelelően zajlott, a rendszerirányító hajnalban sikeresen csatlakozott a PICASSO-hoz, amely az automatikus kiegyenlítő szabályozási (aFRR) piac közös európai platformja.

Október 5-én jön a következő lépés, akkor a MARI platformon keresztül az mFRR-piac összekapcsolása is megtörténik.

A kiegyenlítő szabályozási piacok működését a tegnapi cikkünkben magyaráztuk el érhetően.

A projekt hosszú utat járt be, a MAVIR eredetileg 2026 márciusára tervezte a csatlakozást, de tavaly ősszel fél évvel elhalasztotta.

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Az elmúlt majd öt éves intenzív fejlesztési, és egy fél éves, a piaci szereplőkkel szoros együttműködésben végrehajtott felkészítési szakasz zárult le ezzel...ez a paradigmaváltás a villamosenergia-piacok 2000-es évek első éveiben végrehajtott nyitásához mérhető jelentőségű

- fogalmaznak a közleményben.

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Címlapkép forrása: EU

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