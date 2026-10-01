Harminchat év adóhivatali munka után leváltották a NAV elnökhelyettesét

Felmentette Tamásné Czinege Csillát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adószakmai elnökhelyettesi munkaköréből Kármán András pénzügyminiszter, a NAV elnökének javaslatára. A vezető 1990 óta dolgozott a hivatalnál, illetve annak elődszervezeteinél, és a kormányváltás után egy ideig az egész szervezetet is irányította.
A személyi változás egybeesik a NAV bűnügyi vezetésének átalakításával: október 1-jei hatállyal Domokos Ferenc dandártábornok bűnügyi főigazgató és helyettese, Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását is visszavonták.
Az adóhatóság nem közölte Tamásné Czinege Csilla felmentésének indokát, és arról sem adott tájékoztatást, hogy az érintett vezetők más beosztásban a szervezetnél maradnak-e. A hivatal adatvédelmi és személyiségi jogi okokra hivatkozva egyelőre nem válaszol további személyügyi kérdésekre.
Tamásné Czinege Csilla a kormányváltás után elnökhelyettesként vette át a NAV irányítását, mert a korábbi elnök megbízatása automatikusan megszűnt. Kármán András június 29-én jelentette be elnöki kinevezését, ám
ekkor még nem volt szó arról, hogy kizárólag ideiglenesen töltené be a tisztséget.
A személyét érő kritikák után a kormány már az átmenet biztosításához szükséges lépésként kommunikálta a kinevezést, és nem állította, hogy az véglegesítené őt a pozícióban.
Az elnöki tisztség betöltésére később nyílt pályázatot írtak ki, amelyre közel ötvenen jelentkeztek. A kiválasztási folyamat végén Rózsáné Sádt Mónikát nevezték ki augusztus 31-én a NAV élére, Tamásné Czinege Csilla pedig ismét az adószakmai elnökhelyettesi feladatokat látta el egészen mostanáig.
A megüresedett adószakmai elnökhelyettesi munkakör betöltéséről egyelőre nincs publikus információ.
Címlapkép forrása: Portfolio
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