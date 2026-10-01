Házkutatást tartottak Hankó Balázsnál

Miközben a miniszter csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróságon igyekezett cáfolni a terhére rótt gyanúsítást,

a Nemzeti Adó- és Vámhatóság nyomozói átkutatták az otthonát.

Tóth M. Gábor, a politikus ügyvédje megerősítette, hogy a hatóságok nem találtak az eljárás szempontjából releváns bizonyítékot, így sem iratokat, sem számítógépeket nem foglaltak le. Ezt a tényt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség is megerősítette.

A gyanú szerint Hankó a hivatali ideje alatt több száz olyan támogatás kiosztásában működött közre, amelyeket a valóságban a kormánypárt kampányára, illetve a kedvezményezettek magáncéljainak finanszírozására fordítottak.

A letartóztatásról szóló bírósági ülés közel négy órán át tartott, és közben egy órára fel is kellett függeszteni. Bodó Marianna ügyészségi szóvivő tájékoztatása szerint erre azért volt szükség, mert a védelem nem kapta meg időben a letartóztatási indítványt és a nyomozási iratokat, a bíróságnak pedig biztosítania kellett a törvényben előírt felkészülési időt.

Az ügyészség a letartóztatást a minisztert fenyegető, magas büntetési tétellel járó szabadságvesztés, valamint kiterjedt kapcsolatrendszere miatt indítványozta, ami felveti a szökés és az elrejtőzés veszélyét. Emellett a vádhatóság szerint a hierarchikus, hosszabb időn át szervezett elkövetési mód miatt alaposan tartani lehet attól is, hogy a gyanúsított megpróbálná jogellenesen befolyásolni a büntetőeljárást. Mivel Hankó Balázs és védője is fellebbezett a döntés ellen, a végzés egyelőre nem jogerős.

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