Helyettes államtitkár lenne? Lehet, hogy önt keresi a Miniszterelnökség!

Nyilvános álláspályázatot írt ki a Miniszterelnökség a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkári posztra, ami a magyar gyakorlatban szinte példátlan lépésnek számít, mivel a jogszabályok nem írnak elő nyílt versenyt e pozíció betöltéséhez. A tisztség betöltője a Miniszterelnökség gazdasági vezetőjeként a teljes költségvetési, pénzügyi és humánpolitikai háttér irányításáért felel, tehát valódi, felelősségteljes posztról van szó. A szigorú feltételek között szerepel többek között felsőfokú végzettség, speciális pénzügyi képesítés és legalább ötéves vezetői tapasztalat. Bár Magyarországon újdonságnak hat az eljárás, több nyugat-európai országban – így az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Franciaországban – a hasonló vagy magasabb rangú közigazgatási vezetői állások nyilvános pályáztatása már bevett gyakorlat.

Új fejezet ez a részvételi demokráciát éppen újratanuló Magyarország történetében, hogy – itthon szokatlan módon – nyilvános álláspályázaton keres új gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség: a kormány honlapján megjelent felhívásra 2026. október 9-ig lehet jelentkezni.

A tisztség nem egyszerű minisztériumi vezetői állás, hanem a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti szakmai felsővezetői pozíció, amelynek betöltője egyben a Miniszterelnökség gazdasági vezetője is.

A helyettes államtitkárt végül továbbra is a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki határozatlan időre, vagyis a nyílt pályázat a jelöltek kiválasztásának módját változtatja meg, a törvényes kinevezési mechanizmust nem.

A kiírás szerint a leendő helyettes államtitkárhoz tartozik majd gyakorlatilag a Miniszterelnökség teljes gazdasági és személyügyi hátországának irányítása. Felügyelnie kell a költségvetési, pénzügyi és számviteli folyamatokat, koordinálnia kell a költségvetés tervezését és végrehajtását, a beszámolást, valamint a kincstári és finanszírozási ügyeket. Emellett hozzá tartozik a személyügyi és humánpolitikai terület vezetése, a belső pénzügyi kontrollok működtetése, továbbá részt vesz a vagyongazdálkodási, beszerzési és intézményfelügyeleti feladatok koordinációjában is. A vezetés számára pénzügyi, költségvetési és kockázati elemzéseket is készíttetnie kell.

A feltételrendszer ennek megfelelően szigorú, így a szükséges felsőfokú végzettség mellett a pályázónak teljesítenie kell a költségvetési szerv gazdasági vezetőjére vonatkozó speciális képesítési követelményeket, így például könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel, illetve megfelelő gazdasági végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Kötelező legalább öt év releváns vezetői tapasztalat is pénzügyi, gazdasági, költségvetési vagy államháztartási területen, valamint a központi költségvetési rendszer és az államháztartási szabályok magas szintű ismerete. A pályázóknak önéletrajzuk és igazolásaik mellett legfeljebb háromoldalas vezetői koncepciót is be kell nyújtaniuk arról, hogyan fejlesztenék a pénzügyi tervezést, a monitoringot és a gazdálkodási, illetve személyügyi területek együttműködését.

A mostani eljárásban először a formális és szakmai feltételeket ellenőrzik, majd a megfelelő jelentkezőket személyes meghallgatásra hívhatják. Végül a Miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Ruff Bálint választja majd ki, kit javasol kinevezésre a miniszterelnöknek, és a tárca arra is fenntartotta a jogot, hogy eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást.

Itthon szokatlan, de európai összehasonlításban ugyanakkor maga a magas rangú közigazgatási vezetők nyílt pályáztatása egyáltalán nem rendkívüli.

Az OECD egy nem rég készült összehasonlítása szerint az országok többsége vagy egy konkrét vezetői állásra kiírt versenyen, vagy közvetlen kinevezéssel választja ki a felső közigazgatási vezetőket, és egyre nagyobb hangsúlyt kap az átlátható kiválasztás, valamint a közigazgatáson kívüli jelöltek bevonása. A nyilvánosságra hozott információk közül éppen az álláshely és az elvárt kompetenciák publikálása számít a leggyakoribb megoldásnak.

A brit rendszer ennél is tovább megy: 2022 óta a Senior Civil Service állásait főszabály szerint külső jelentkezők előtt is meghirdetik, a brit kormány 2025-ös adatai szerint pedig az SCS1 és SCS2 szintű állandó állások 96 százaléka külső pályázók számára is nyitott volt. A még magasabb, főigazgatói és minisztériumi közigazgatási vezetői szintű kiválasztásokat központilag felügyelik, és a Civil Service Commission is részt vesz az eljárásban. Hollandiában még a legfelső közigazgatási vezetőket tömörítő, helyi nevén Topmanagementgroep pozícióinál is alkalmaznak széles körű toborzást: a pénzügyminisztérium kincstári főigazgatójának 2024-es kinevezésekor például a kormány külön kiemelte, hogy az állást széles körben meghirdették, és arra bárki jelentkezhetett.

Franciaországban szintén rendszeresen jelennek meg nyilvános felhívások a központi közigazgatás magas vezetői állásaira a hivatalos közlönyben. Egy 2019-es reform ráadásul megnyitotta az állami vezetői pozíciók egy részét olyan jelöltek előtt is, akik korábban nem voltak köztisztviselők, ha megfelelő magas szintű vezetői tapasztalattal rendelkeznek. A 2026-ban is hatályos szabályozás szerint az érintett állásajánlatokat főszabály szerint nyilvánosan közzé kell tenni, és több francia minisztérium idén is így keresett központi közigazgatási igazgatóhelyetteseket.

Címlapkép: Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 6-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt.