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Itt az interaktív oldal, amin az elmúlt öt évben megítélt NKA-támogatásokat lehet nyomonkövetni
Gazdaság

Itt az interaktív oldal, amin az elmúlt öt évben megítélt NKA-támogatásokat lehet nyomonkövetni

MTI
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Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a Miniszterelnökség, amelyen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az elmúlt öt évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni.

A kormányzati kommunikáció csütörtöki közleményében azt írták: a kormany.hu/atlathato/nkatamogatasok oldalon bárki áttekintheti, hogy mely szervezetek és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben, és a támogatás a nyilvános NKA-adatok szerint mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepel.

Hangsúlyozták:

a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése.

Az, hogy valaki NKA-támogatásban részesült, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent - tették hozzá.

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