Jönnek a reggeli mínuszok Magyarországon, brutális hőingadozás vár ránk!

Csütörtökön száraz, derült időre számíthatunk, legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás mérsékelt marad,

így a reggeli, 10 fok körüli értékek után délutánra nagyjából 25 fokig melegszik a levegő.

Pénteken az ország nagy részén felhőtlen lesz az ég, csupán nyugaton, majd délutántól a keleti határ mentén szűrhetik fátyolfelhők a napsütést. A délies szelet az északnyugati határvidéken élénk lökések kísérhetik.

A hajnalok már meglehetősen hűvösek lesznek, a hőmérséklet -1 és 11 fok között alakul, napközben viszont ismét 22 és 27 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

A hétvége szintén a zavartalan napsütésről szól majd, és csak elvétve bukkanhat fel kevés felhő. Szombaton a légmozgás többnyire gyenge marad, erősebb széllökésekre csak az Alpokalján kell készülni. Vasárnap a nyugati és északnyugati tájakon ismét megélénkül a szél, de ez a felmelegedést nem hátráltatja.

A hétvégi reggelek országszerte hidegek lesznek, a délutáni órákban azonban szombaton 23–27, vasárnap pedig már 23–28 fokos melegre van kilátás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images