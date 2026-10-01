Karácsony Gergely a polgármesterekkel való konfliktusról: Ne féljünk a vitáktól, új működési modell kell Budapestnek

Itt az ideje annak, hogy Budapest új működési modelljéről beszéljünk, még akkor is, ha ehhez kemény vitákon és érdekütközéseken keresztül vezet az út – erről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az Országos Urbanisztikai Konferencián. Szerinte a fővárosnak a kormánnyal való együttműködését, a finanszírozását, valamint Budapest és az agglomeráció kapcsolatát is új alapokra kell helyezni.

Karácsony felidézte: csütörtök délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely intézmény előképét kulcsfontosságúnak tartja a dualizmus kori Budapest fejlődésében. Mint mondta, annak idején is szükség volt egy olyan "asztalra", amelynél a különböző érdekek képviselői le tudtak ülni egymással, és ahol olyan városfejlesztési víziókat lehetett megfogalmazni, amelyek felül tudtak emelkedni a részérdekeken.

Szerinte Budapest ma ismét olyan helyzetben van, amikor erről a működésről kell beszélni. "Muszáj most megbeszélnünk azokat a dolgokat, amelyeken változtatnunk kell azért, hogy Budapest újra lélekben, fejlődési potenciáljában, gazdasági erejében a nemzet fővárosa legyen" – fogalmazott. Úgy vélte,

itt az ideje, hogy akár egy őszinte, kemény vitában, de beszéljünk arról, mi az a működési modell, ami Budapestet újra fejlődő pályára tudja tenni.

Ennek egyik első állomása szerinte a főváros és a kormány pénzügyi megállapodása lehet. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának üléséről úgy fogalmazott: "az első napirendi pont az, hogy a főváros ne menjen csődbe". Hozzátette, ha ma sikerül véglegesíteni a készülő megállapodást, akkor a közvetlen veszély elhárul. Karácsony a kompromisszumról azt mondta:

Én azt tanultam a politikában, hogy minden megállapodás akkor jó, hogyha mind a két fél elégedetlen.

Mint hozzátette, ő sem teljesen elégedett az előttük fekvő tervezettel, „de azért a pénzügyminiszter úr is valószínűleg elégedetlen vele. Úgyhogy valószínűleg ez egy jó megállapodás.”

A pénzügyi rendezést ugyanakkor csak "nulladik lépésnek" nevezte. A következő időszakban az európai uniós források megérkezésével számos közlekedési és közterület-fejlesztési beruházás indulhat el Budapesten. Karácsony előre türelmet kért azért, hogy több nagy fejlesztés időben egymásra torlódhat. "Nem azért csinálunk egyszerre villamost Budán és Pesten, újítjuk meg a körutat, a rakpartot és még számos más közterületet, mert az a heppünk, hogy mindent egyszerre kell csinálni" – mondta. Hozzátette: ezeket a projekteket már jóval korábban elkezdték volna, ha rendelkezésre álltak volna hozzájuk a források. Az első nagyobb beruházások között említette a budai fonódó villamoshálózat következő ütemét és a Műegyetem rakpart fejlesztését.

A főpolgármester szerint azonban Budapest hosszú távú problémái nem elsősorban a város közigazgatási határain belül vannak.

Budapest számára a legnagyobb kihívás valójában nem Budapesten van, hanem Budapest és a várostérség egészének kibeszéletlenségében, megoldatlanságában és alulintézményesítettségében

– fogalmazott. Szerinte a főváros és az agglomeráció a mindennapi életben már egyetlen várostérségként működik, miközben az ehhez szükséges intézményi és finanszírozási együttműködés nem alakult ki. "Egyszerűen muszáj lebontanunk azt a városfalat" – mondta, hozzátéve: ez nem a települések és kerületek autonómiájának megszüntetését jelenti, hanem azt, hogy bizonyos kérdésekről közösen kell gondolkodni.

Ezek közül főpolgármesterként a közösségi közlekedést nevezte a legfontosabbnak. Mint mondta, mindenkinek az az érdeke, hogy "jó minőségű, ütemes közösségi közlekedési rendszer legyen, ne csak Budapesten belül, hanem az egész várostérségben". Ehhez szerinte fejlesztések mellett új szolgáltatási és finanszírozási modellre is szükség van.

Karácsony úgy vélte, Budapest pénzügyi problémái részben évtizedek óta abból fakadnak, hogy a főváros finanszírozza az ország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét.

Aminek használói közül ráadásul sokan nem Budapesten élnek. "Azon dolgozunk, hogy legyen egy regionális gondolkodás és finanszírozási modell, ami kiszolgálja ezt a fantasztikus várostérséget, kiszolgálja a budapestieket és a Budapesten dolgozókat" – mondta.

A beszédben a kerületekkel kialakult aktuális konfliktusokra is kitért.

Most a Madách tér felújításának második szakaszának átadásáról jöttem, ahol dühös kerületi polgármesterekkel találkoztam

– mondta. Ezzel arra a vitára utalt, amely a készülő főváros–kormány megállapodás parkolási terve körül alakult ki. Karácsony ugyanakkor hangsúlyozta: természetesnek tartja, hogy a kerületi polgármesterek saját érdekeiket képviselik. "A parkolás átalakítása kapcsán a polgármesterek teljes joggal védik a saját maguk szempontjait" – fogalmazott. Szerinte ezeket a konfliktusokat nem lehet és nem is kell elkerülni, hanem alaposan meg kell vitatni őket.

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"Ne folytassunk rossz vitákat" – mondta, hozzátéve: szerinte nem arról kellene vitatkozni, "hogy ki a gazember és ki nem, ki szereti a hazáját, meg ki nem". Ettől még valós érdekellentétek vannak, amelyekről szerinte őszintén kell beszélni.

A főpolgármester Budapest történetével zárta beszédét. Felidézte, hogy a város ma ikonikusnak számító fejlesztéseit is mély és sokszor indulatos konfliktusok előzték meg.

Ne féljünk ezektől a vitáktól

– fogalmazott, ha azok végül olyan megoldásokhoz vezetnek, amelyek Budapest, a várostérség és az ott élők életét javítják.

A HÉTFA Kutatóintézet és a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett konferenciáról a helyszínről tudósítunk, korábbi cikkeinket itt olvashatják:

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