Kevesebb ételt dobunk ki, mint az EU-ban, de a pazarlás szerkezete sem ugyanaz

Magyarországon jóval kevesebb élelmiszerhulladék keletkezik fejenként, mint az Európai Unió átlagában, de a különbség nem egyformán jelenik meg az élelmiszerlánc egyes pontjain. A hazai adat kedvezőbb, miközben a hulladék szerkezete eltér az uniós mintától: nálunk nagyobb a háztartások súlya, míg több más ágazatban alacsonyabbak az egy főre jutó mennyiségek.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Unióban 2024-ben fejenként mintegy 129 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezett, összesen 57,9 millió tonna. Ez 0,7 százalékos növekedés a 2023-as 57,5 millió tonnához képest.

Az Eurostat adatai az ehető és a nem ehető részeket egyaránt tartalmazzák, de csak azt az élelmiszert, illetve élelmiszerrészt, amely már belépett az élelmiszerláncba, majd hulladékká vált. Bulgáriából, Németországból és Romániából nem állt rendelkezésre 2024-es adat, ezért az uniós összesítésnél ezeknél az országoknál a legutóbbi elérhető értékeket használták.

Magyarországon 2024-ben az élelmiszerhulladék mintegy 69 százaléka a háztartásokban keletkezett.

A második legnagyobb tétel az élelmiszer- és italgyártás volt, nagyjából 23 százalékos aránnyal. A kereskedelem és egyéb forgalmazás körülbelül 5 százalékot, a vendéglátás 2 százalékot, az elsődleges termelés pedig mintegy 1 százalékot tett ki. Ezek az arányok a keletkezés helyét mutatják, az okokat önmagukban nem magyarázzák.

Az uniós szerkezet kiegyenlítettebb. A háztartások ott is a legnagyobb forrást jelentik, de kisebb súllyal: az összes élelmiszerhulladék 53 százalékát adták. Az élelmiszer- és italgyártás részesedése 19 százalék, a vendéglátásé 12 százalék, az elsődleges termelésé és a kereskedelemé pedig egyaránt 8 százalék volt. A magyar és az uniós adatok között így főként az elsődleges termelésnél és a vendéglátásnál látható nagyobb szerkezeti eltérés.

Az egy főre jutó mennyiség alapján a különbség jelentős: az uniós átlag 129 kilogramm volt, míg Magyarországon 87 kilogramm jutott egy lakosra. A 42 kilogrammos eltérésből csak 9 kilogramm köthető a háztartásokhoz, ahol az uniós érték 69, a magyar 60 kilogramm volt. Ez azt mutatja, hogy

a magyar előny nagyobb része nem a háztartásoknál, hanem a többi kategóriában jelenik meg.

A vendéglátásban például az uniós érték 15 kilogramm, a magyar 2 kilogramm volt, az elsődleges termelésben pedig 10, illetve 1 kilogramm. A kereskedelemben 10 és 4 kilogramm, az élelmiszer- és italgyártásban 25 és 20 kilogramm szerepelt a grafikonon. A magasabb magyar háztartási részarány tehát nem azt jelenti, hogy a magyar háztartások fejenként többet dobnának ki, hanem azt, hogy más területeken jóval kisebb a kimutatott hulladékmennyiség.

A 2020-as adatokhoz képest Magyarországon az egy főre jutó élelmiszerhulladék 93 kilogrammról 87 kilogrammra csökkent. A mérséklődés legnagyobb része a háztartásoknál látszik, miközben az elsődleges termelésben kisebb csökkenés, az élelmiszer- és italgyártásban pedig enyhe növekedés történt. A kereskedelem és a vendéglátás értéke a kerekített adatok alapján érdemben nem változott.

Az EU egészében az összesített mutató lényegében stagnált (+1 kg). Az ágazati bontásban ugyanakkor elmozdulás történt: a háztartásoknál (-2 kg) és az elsődleges termelésben (-4 kg) csökkent, a gyártásban (+3 kg), a vendéglátásban (+2 kg) és a kereskedelemben (+1 kg) nőtt az egy főre jutó mennyiség.

Összességében Magyarország mennyiségi szempontból kedvezőbb helyzetben van az uniós átlagnál, de a szerkezeti kép eltér. A legfontosabb különbség az, hogy

a hazai élelmiszerhulladék nagyobb arányban kötődik a háztartásokhoz, miközben az egy főre jutó teljes mennyiség alacsonyabb.

2020-hoz képest csökkenést mért az Eurostat az egy főre jutó összes élelmiszerhulladék mennyiségében (-7 kg), a háztartásoknál (-6 kg) és az élelmiszertermelésben is (-1 kg), míg a gyártásban emelkedést (+1 kg), a forgalmazásban és a vendéglátásban pedig stagnálást regisztrált.

Címlapkép forrása: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images