Kisebb közlekedési felfordulás várható a hétvégén: megindul a kisiklott tartálykocsik mentése Rákoson

Csütörtök délutántól vasárnap estig jelentősen megváltozik a vonatközlekedés három forgalmas budapesti fővonalon, miután megkezdődik a Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése. Bár a menetrend a jövő hét elejére helyreállhat, a hétvégén járatkimaradásokra, terelésekre és 20-30 perces késésekre kell számítani a miskolci, a békéscsabai, valamint a debreceni vonalon.

A helyreállítási munkálatok csütörtök délután 16 órakor a felsővezeték elbontásával kezdődnek. A tervek szerint pénteken és szombaton daruval emelik ki a felborult kocsikat, vasárnap pedig visszaszerelik a vezetéket. A megrongálódott vágányok végleges helyreállítása még hetekig eltart, ez azonban

hétfőtől a személyszállítást már nem akadályozza.

A hétvégén az érintett vonalakon a távolsági járatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők, így a szabad ülőhelyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.

A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon az aszódi és a gödöllői S80-as, valamint a reggeli isaszegi G80-as vonatok nem közlekednek. Szerepüket a Mátra és az Agria InterRégió járatok veszik át, amelyek a Keleti pályaudvar és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Emiatt ezek menetideje 20-30 perccel megnő, és a további fennakadások elkerülése érdekében

esetenként már Vámosgyörkről vagy Füzesabonyból visszafordulhatnak a főváros felé.

Az InterCity járatok a teljes útvonalukon közlekednek.

A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon a sülysápi S60-as vonatok fele, valamint a péntek délutáni nagykátai G60-asok nem járnak. Pótlásukra a Z60-as járatok szinte minden megállóban megállnak, ami átlagosan 15-25 perces menetidő-növekedést eredményez. A békéscsabai InterCity vonatok ugyanakkor zavartalanul közlekednek.

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vonalat érintő főbb változás, hogy a Nyugati pályaudvarról induló Tokaj és Nyírség InterCity járatok Cegléd felé terelt útvonalon közlekednek, emiatt megállnak Zuglóban, Kőbánya-Kispesten, Ferihegyen és Cegléden is. A munkanapokon Pilisre tartó Z50-es vonatok délután és este nem indulnak el. Ezenfelül az S76-os vonatok útvonala is módosul, Rákos helyett Kőbánya-felső állomásra érkeznek, és onnan fordulnak vissza Pilisvörösvár felé.

Az utazás megkönnyítése érdekében a BKK a korlátozások feloldásáig elfogadja a vasúti jegyeket és bérleteket a H8-as HÉV-en, a 2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között, a 73-as trolibuszon, valamint a 97E és a 169E busz teljes vonalán. A megjelölt buszjáratok a munkálatok ideje alatt Rákos vasútállomásnál is megállnak, így a HÉV-vel együtt gyorsabb alternatívát nyújthatnak a Gödöllő, Pécel és Rákosmente térségéből ingázóknak.

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