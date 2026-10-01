22°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kisebb közlekedési felfordulás várható a hétvégén: megindul a kisiklott tartálykocsik mentése Rákoson
Gazdaság

Kisebb közlekedési felfordulás várható a hétvégén: megindul a kisiklott tartálykocsik mentése Rákoson

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csütörtök délutántól vasárnap estig jelentősen megváltozik a vonatközlekedés három forgalmas budapesti fővonalon, miután megkezdődik a Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése. Bár a menetrend a jövő hét elejére helyreállhat, a hétvégén járatkimaradásokra, terelésekre és 20-30 perces késésekre kell számítani a miskolci, a békéscsabai, valamint a debreceni vonalon.

A helyreállítási munkálatok csütörtök délután 16 órakor a felsővezeték elbontásával kezdődnek. A tervek szerint pénteken és szombaton daruval emelik ki a felborult kocsikat, vasárnap pedig visszaszerelik a vezetéket. A megrongálódott vágányok végleges helyreállítása még hetekig eltart, ez azonban

hétfőtől a személyszállítást már nem akadályozza.

A hétvégén az érintett vonalakon a távolsági járatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők, így a szabad ülőhelyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.

A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon az aszódi és a gödöllői S80-as, valamint a reggeli isaszegi G80-as vonatok nem közlekednek. Szerepüket a Mátra és az Agria InterRégió járatok veszik át, amelyek a Keleti pályaudvar és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Emiatt ezek menetideje 20-30 perccel megnő, és a további fennakadások elkerülése érdekében

Még több Gazdaság

Túl gyors a Tisza-kormány, lassabb tempót kérnek a civil szervezetek a klímatörvény kapcsán

Vége az ingázók trükközésének: teljesen átalakítják a közlekedést az egyik népszerű fővárosi városrészben

Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ült Magyar Péter és Karácsony Gergely - Hankó Balázst letartóztatták, Kósa Lajost beidézték

esetenként már Vámosgyörkről vagy Füzesabonyból visszafordulhatnak a főváros felé.

Az InterCity járatok a teljes útvonalukon közlekednek.

A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon a sülysápi S60-as vonatok fele, valamint a péntek délutáni nagykátai G60-asok nem járnak. Pótlásukra a Z60-as járatok szinte minden megállóban megállnak, ami átlagosan 15-25 perces menetidő-növekedést eredményez. A békéscsabai InterCity vonatok ugyanakkor zavartalanul közlekednek.

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vonalat érintő főbb változás, hogy a Nyugati pályaudvarról induló Tokaj és Nyírség InterCity járatok Cegléd felé terelt útvonalon közlekednek, emiatt megállnak Zuglóban, Kőbánya-Kispesten, Ferihegyen és Cegléden is. A munkanapokon Pilisre tartó Z50-es vonatok délután és este nem indulnak el. Ezenfelül az S76-os vonatok útvonala is módosul, Rákos helyett Kőbánya-felső állomásra érkeznek, és onnan fordulnak vissza Pilisvörösvár felé.

Az utazás megkönnyítése érdekében a BKK a korlátozások feloldásáig elfogadja a vasúti jegyeket és bérleteket a H8-as HÉV-en, a 2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között, a 73-as trolibuszon, valamint a 97E és a 169E busz teljes vonalán. A megjelölt buszjáratok a munkálatok ideje alatt Rákos vasútállomásnál is megállnak, így a HÉV-vel együtt gyorsabb alternatívát nyújthatnak a Gödöllő, Pécel és Rákosmente térségéből ingázóknak.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes szállítmány siklott ki Budapesten: megbénult a vasúti közlekedés több fontos szakaszon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP
Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility