22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Csúcsdöntésre készül a magyar lakosság, mindenkit meglepett az Otthon Start
Különleges helyzetben Magyarország az európai gáztérképen
Gazdaság

Különleges helyzetben Magyarország az európai gáztérképen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai gáztárolók alacsonyabb töltöttséggel fordulnak rá az őszi időszakra, miközben a hormuzi bizonytalanság, az LNG-piac feszültségei és az orosz gáz 2027-es kivezetése egyszerre növeli a piaci idegességet. Magyarország ellátásbiztonsági helyzete ugyanakkor a régiós tárolói és vezetékkapacitások miatt kedvezőbb, mint elsőre gondolnánk. A legnagyobb kérdés nem az, hogy lesz-e elegendő gáz, hanem az, hogy milyen áron. Az EnergyTalks legújabb adásában Fritsch Lászlóval, az MVM OnEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettesével és Szokodi Gáborral, az FGSZ Földgázszállító Zrt. kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés
KÖVESS MINKET

A jelenlegi európai gázpiaci helyzet első ránézésre aggasztó: az uniós tárolók töltöttsége alacsonyabb, mint az elmúlt években megszokott szint, miközben a világ LNG-piacát a hormuzi konfliktus is feszíti. A szakértők szerint azonban Magyarországon és a régióban egyelőre nem ellátásbiztonsági, hanem árproblémáról érdemes beszélni. A hazai tárolói töltöttség 73 százalék felett van, ami nagyjából 4,6–4,7 milliárd köbméternyi készletet jelent, vagyis a magyar éves fogyasztás több mint felét fedezné. Ez európai összevetésben kedvező helyzet, különösen úgy, hogy a régióban több ország — Ausztria, Szlovákia, Románia, Ukrajna — is jelentős tárolói kapacitással rendelkezik.

A gázárakat leginkább az LNG-piaci feszültségek, a katari export bizonytalansága és az európai beszerzési szerkezet átalakulása hajtja. Európa 2022 óta látványosan növelte LNG-kapacitásait, és a visszagázosító infrastruktúra is sokat fejlődött, de ezzel együtt az öreg kontinens sokkal érzékenyebbé vált a globális LNG-piac mozgásaira.

A katari LNG önmagában a világpiac mintegy ötödét adja, így bármilyen zavar a Hormuzi-szoros környékén gyorsan megjelenik az európai árakban is.

A szakértők szerint 2022-höz képest nagy különbség, hogy Európa ma diverzifikáltabb, de a piac továbbra is nagyon volatilis. Ráadásul az LNG nem olcsó alternatíva: a cseppfolyósítás, hajózás, visszagázosítás és a szárazföldi tranzit mind többletköltséget jelent, különösen egy tengerpart nélküli ország, így Magyarország számára.

Még több Gazdaság

Új gázvezeték készül a szomszédban, a magyar irányhoz is kapcsolódna

Hajnali kettőkor élesedett az év energetikai projektjének titulált magyar csatlakozás

Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

Leválás Oroszországról

Az orosz gáz 2027. október 1-jére tervezett uniós kivezetése külön fejezetet nyit a magyar és régiós gázellátásban. A jelenlegi vezetékes infrastruktúra alapján Magyarország több irányból is képes lehet forrásokat fogadni: Ausztria felől évi 5,2 milliárd köbméter, Románia felől jelenleg 2,8 milliárd köbméter, Horvátország felől rövidesen 3,5 milliárd köbméter, Szlovákia felől pedig 4,4 milliárd köbméter kapacitás állhat rendelkezésre. Ehhez jön a hazai termelés és a később induló román Neptun Deep projekt, amely új forrásokat hozhat a régióba.

A teljes adásban részletesebben szó esik arról is, hogyan alakulhat a szerb útvonal sorsa, mennyire számíthatunk horvát LNG-re, milyen áron érkezhet román gáz Magyarországra, és miért lehet a következő évek egyik kulcskérdése, hogy a régió országai mennyire tudnak együttműködni az orosz gáz utáni korszakban.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mennyibe kerül havonta egy új autó?

Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility