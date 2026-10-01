Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését

Hat budapesti kerület polgármestere közös nyilatkozatban tiltakozik a kerületi parkolási bevételek fővároshoz irányításának terve ellen.
Azt kérik a kormány és a Fővárosi Önkormányzat képviselőitől, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtökön 13 órakor kezdődő ülésén töröljék ezt a rendelkezést a készülő megállapodásból. Állításuk szerint az érintett kerületeket érdemben nem vonták be a bevételeik sorsáról szóló tárgyalásokba. A felhívást
- Baranyi Krisztina, Ferencváros független, de MKKP fővárosi frakciójában helyet foglaló polgármestere,
- Niedermüller Péter, Erzsébetváros korábban DK-s, a pártból májusban kilépett vezetője,
- Pikó András, Józsefváros független polgármestere,
- a momentumos Rózsa András zuglói és
- Soproni Tamás terézvárosi polgármester,
- valamint az MSZP-s Tóth József, a XIII. kerület vezetője írta alá.
A polgármesterek szerint a megállapodás jelenleg ismert tartalma változatlanul hagyná a szolidaritási hozzájárulás rendszerét, a kerületi utcákon beszedett parkolási díjakat viszont a fővároshoz irányítaná.
Kifogásolják, hogy az utak felújításának, karbantartásának, takarításának és üzemeltetésének költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük. Közlésük szerint a parkolás az általuk vezetett hat kerületben
összesen 9 milliárd forint bevételt jelent, amelynek kiesése helyi fejlesztésekből, köztisztasági, szociális és közbiztonsági feladatokból vonna el forrásokat.
Budapesten régóta rendkívül nehéz pénzügyi helyzet uralkodik és a kétszintes önkormányzati rendszerben megosztott bevételek, illetve feladatok rendszeresen súrlódást okoznak. A fővárost terheli a legnagyobb kiadási tételek közé tartozó közösségi közlekedés finanszírozása, amelyhez a kerületeknek nincs külön, kötelező közvetlen befizetésük. Ez a feladatmegosztás a kerületek számára a fővároshoz képest relatíve nagyobb költségvetési mozgásteret hagyhat, bár helyzetük jelentősen eltér egymástól.
Az aláírók elismerik, hogy szükség van Budapest finanszírozásának rendezésére, szerintük azonban ez nem történhet más önkormányzatok bevételeinek elvonásával, az érintettek kihagyásával. A megállapodás teljes szövegének és pénzügyi, jogi következményeinek bemutatását, valamint valódi kerületi egyeztetést sürgetnek.
A kerületek feje fölött nem lehet dönteni a kerületek pénzéről
– fogalmaznak, a tervezett eljárást pedig az előző kormány centralizáló gyakorlatához hasonlítják.
A polgármesterek az érintett budapesti választókerületek országgyűlési képviselőit is felszólítják arra, hogy parlamenti eszközökkel lépjenek fel a bevételek elvonása ellen. Amennyiben a tervet mégis elfogadják, közlésük szerint minden rendelkezésükre álló jogi eszközt igénybe vesznek, és az Alkotmánybíróságnál, valamint uniós fórumokon is fellépnek önkormányzataik érdekeinek védelmében.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/SzigetvÃ¡ry Zsolt
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