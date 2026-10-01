Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett – mit hoz 2027 a nyugati régiónak?

A Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 a régió vállalatainak legfontosabb üzleti kérdéseit állítja középpontba. A győri rendezvényen a magyar gazdaság kilátásai, a növekedési lehetőségek, a finanszírozási környezet és
a vállalati beruházások jövője kerülnek fókuszba, különös tekintettel a kkv-k és a térségben működő ipari szereplők kihívásaira.
A konferencia egyik kiemelt témája, hogy milyen pályára állhat a magyar gazdaság 2026-ban, és milyen mozgásterük lehet a cégeknek egy változó kamat-, keresleti és beruházási környezetben.
Szó lesz az uniós forrásokról, a tőkepiaci és banki finanszírozási lehetőségekről, valamint arról is,
hogyan tudnak a vállalkozások szintet lépni versenyképességben és hatékonyságban.
Kiemelt témáink:
- Magyar gazdasági kilátások 2026-ban
- Kkv-k növekedési és finanszírozási lehetőségei
- Uniós források és vállalati beruházások
- Nyugat-magyarországi ipari és gazdasági trendek
- Energiapiaci kihívások és költségoptimalizálás
- Német ipar és autóipari kitettség
- Mesterséges intelligencia a vállalati működésben
- Munkaerőpiaci változások és hatékonyságnövelés
A hatékonyságnövelés misszió
Nyugat-Magyarország gazdasága erősen kötődik az iparhoz, az exporthoz és a német gazdasági folyamatokhoz, ezért a program külön figyelmet fordít a német ipar állapotára, az autóipari kitettségre és a régiós vállalatok alkalmazkodási lehetőségeire. Az energiapiaci kilátások és az energiaköltségek optimalizálása szintén meghatározó kérdésként jelenik meg.
A rendezvény a jövő technológiai kihívásait sem kerüli meg: a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása, a munkaerőpiaci hatások és a hatékonyságnövelés lehetőségei is napirendre kerülnek. A fórum így gyakorlati helyzetképet és stratégiai kapaszkodókat kínál a régió döntéshozóinak.
Előadók
- Anton Krisztián, vezérigazgatói stratégiai vezető, Újház
- Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja, HR Bizottság elnöke, NEXON, AmCham
- Boross Ákos, Managing Partner, Moore Hungary
- Csapó Dániel, consulting üzletágvezető, Planergy
- Csoma András, vezérigazgató, MetMax Europe
- Farkas Tamás, üzletágvezető, Grafton Recruitment
- Göcsejiné Kiss Rozália, ellátási lánc igazgató, HEINEKEN Hungária
- Horváth Angyalka, pénzügyi igazgató, Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft.
- Iváncsics István, Észak-dunántúli vállalati régióvezető, OTP Bank
- Kabát Krisztián, energetikai elemző, Portfolio Csoport
- Kiss Gergely, elnök, Attrecto; igazgatósági tag, Signifer Csoport
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Madarász András, értékesítési igazgató, Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó
- Nagy Péter Gábor, igazgató, Budapesti Értéktőzsde
- Németh Gábor, operációs és üzletági területekért felelős helyettes alelnök, Foxconn Csoport
- Németh Krisztián, vezető tanácsadó, OTP Bank Elemzési Központ
- Pintér Bence, polgármester, Győr Megyei Jogú Város
- Szalai Sándor, KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
- Szilágyi Péter, kockázatkezelési vezető, Coface
- Varga Zoltán, Operatív igazgató - HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek, Magyar Suzuki
- ifj. Büttner Tamás, ügyvezető igazgató, Büttner Kft.
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Címlapkép forrása: Portfolio
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