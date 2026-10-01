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Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett – mit hoz 2027 a nyugati régiónak?
Gazdaság

Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett – mit hoz 2027 a nyugati régiónak?

Portfolio
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Milyen gazdasági környezetben tervezhetnek a nyugat-magyarországi vállalatok 2026-ban, honnan érkezhet forrás a fejlesztésekhez, és hogyan alakítja át az energiaárak, a német ipar és a mesterséges intelligencia hatása a cégek működését? Ezekre a kérdésekre ad választ a Portfolio nyugat-magyarországi gazdasági fóruma Győrben, október 15-én.

A Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 a régió vállalatainak legfontosabb üzleti kérdéseit állítja középpontba. A győri rendezvényen a magyar gazdaság kilátásai, a növekedési lehetőségek, a finanszírozási környezet és

a vállalati beruházások jövője kerülnek fókuszba, különös tekintettel a kkv-k és a térségben működő ipari szereplők kihívásaira.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026
Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A konferencia egyik kiemelt témája, hogy milyen pályára állhat a magyar gazdaság 2026-ban, és milyen mozgásterük lehet a cégeknek egy változó kamat-, keresleti és beruházási környezetben.

Szó lesz az uniós forrásokról, a tőkepiaci és banki finanszírozási lehetőségekről, valamint arról is,

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hogyan tudnak a vállalkozások szintet lépni versenyképességben és hatékonyságban.

Kiemelt témáink:

  • Magyar gazdasági kilátások 2026-ban
  • Kkv-k növekedési és finanszírozási lehetőségei
  • Uniós források és vállalati beruházások
  • Nyugat-magyarországi ipari és gazdasági trendek
  • Energiapiaci kihívások és költségoptimalizálás
  • Német ipar és autóipari kitettség
  • Mesterséges intelligencia a vállalati működésben
  • Munkaerőpiaci változások és hatékonyságnövelés

A hatékonyságnövelés misszió

Nyugat-Magyarország gazdasága erősen kötődik az iparhoz, az exporthoz és a német gazdasági folyamatokhoz, ezért a program külön figyelmet fordít a német ipar állapotára, az autóipari kitettségre és a régiós vállalatok alkalmazkodási lehetőségeire. Az energiapiaci kilátások és az energiaköltségek optimalizálása szintén meghatározó kérdésként jelenik meg.

A rendezvény a jövő technológiai kihívásait sem kerüli meg: a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása, a munkaerőpiaci hatások és a hatékonyságnövelés lehetőségei is napirendre kerülnek. A fórum így gyakorlati helyzetképet és stratégiai kapaszkodókat kínál a régió döntéshozóinak.

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