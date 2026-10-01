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Már csak egy hét és jön a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciája
Gazdaság

Már csak egy hét és jön a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciája

Portfolio
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Jövő héten ilyenkor már nyitja kapuit a Portfolio Energy Investment Forum, ahol egy helyen találkoznak a kormányzat, a szabályozó, a vezető energiavállalatok és a nemzetközi szakma képviselői. Az energiapolitika következő négy évétől az orosz gázleváláson át az új beruházásokig sűrű programmal készülünk!

A programról röviden:

  • I. szekció: Energiapolitikai kérdések a legmagasabb szinten. Merre tart a magyar energiapolitika a következő négy évben? Kormányzati és szabályozói prioritások, nagyvállalati stratégiák és a versenyképesebb energiaellátás feltételei a nyitószekcióban.
  • II. szekció: A magyar (és régiós) energiaszektor előtt álló kihívások. Krízisek után milyen döntések várnak az energiavállalatokra? Az ágazat vezetőivel az ellátásbiztonság, a szabályozás és az új beruházások legfontosabb dilemmáit járjuk körül.
  • III/A szekció: Mi jöhet a napenergia után és mit bír el a rendszer? Szélenergia, tárolás, geotermia vagy biogáz: mi indíthatja el a következő beruházási hullámot? Megnézzük azt is, milyen hálózati fejlesztések kellenek ahhoz, hogy az új kapacitásoknak valóban legyen helyük a rendszerben.
  • III/B szekció: A volatilitás kora – új szinergiák az energiabeszerzésben és -felhasználásban. Az orosz gázról való leválás és a kiszámíthatóbb vállalati energiabeszerzés lehetőségei mellett a kis moduláris reaktorok magyarországi jövője is terítékre kerül, a Rolls-Royce SMR részvételével.
  • IV/A szekció: Állami, piaci vagy uniós forrásból: honnan jön majd a pénz? Miből valósulhatnak meg a következő évek energetikai fejlesztései? Finanszírozási lehetőségekről, befektetői étvágyról és a beruházások elindításának feltételeiről beszélgetünk.
  • IV/B szekció: Fordulóponthoz ért a szabályozási piac. Mit hozhat a MARI–PICASSO-csatlakozás, és hogyan változtatják meg a piacot az energiatárolók? A rendszer rugalmasságáról, a hazai tartalékokról és az európai platformokhoz való kapcsolódásról szól a zárószekció.

Mindezekre keresik a választ programunk résztvevői:

A szakmai program mellett az esemény remek lehetőséget biztosít új kapcsolatok kiépítésére is!

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Címlapkép forrása: Portfolio

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