Már csak egy hét és jön a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciája

A programról röviden:
- I. szekció: Energiapolitikai kérdések a legmagasabb szinten. Merre tart a magyar energiapolitika a következő négy évben? Kormányzati és szabályozói prioritások, nagyvállalati stratégiák és a versenyképesebb energiaellátás feltételei a nyitószekcióban.
- II. szekció: A magyar (és régiós) energiaszektor előtt álló kihívások. Krízisek után milyen döntések várnak az energiavállalatokra? Az ágazat vezetőivel az ellátásbiztonság, a szabályozás és az új beruházások legfontosabb dilemmáit járjuk körül.
- III/A szekció: Mi jöhet a napenergia után és mit bír el a rendszer? Szélenergia, tárolás, geotermia vagy biogáz: mi indíthatja el a következő beruházási hullámot? Megnézzük azt is, milyen hálózati fejlesztések kellenek ahhoz, hogy az új kapacitásoknak valóban legyen helyük a rendszerben.
- III/B szekció: A volatilitás kora – új szinergiák az energiabeszerzésben és -felhasználásban. Az orosz gázról való leválás és a kiszámíthatóbb vállalati energiabeszerzés lehetőségei mellett a kis moduláris reaktorok magyarországi jövője is terítékre kerül, a Rolls-Royce SMR részvételével.
- IV/A szekció: Állami, piaci vagy uniós forrásból: honnan jön majd a pénz? Miből valósulhatnak meg a következő évek energetikai fejlesztései? Finanszírozási lehetőségekről, befektetői étvágyról és a beruházások elindításának feltételeiről beszélgetünk.
- IV/B szekció: Fordulóponthoz ért a szabályozási piac. Mit hozhat a MARI–PICASSO-csatlakozás, és hogyan változtatják meg a piacot az energiatárolók? A rendszer rugalmasságáról, a hazai tartalékokról és az európai platformokhoz való kapcsolódásról szól a zárószekció.
Mindezekre keresik a választ programunk résztvevői:
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Tótth András, energetikai államtitkár, Magyarország Kormánya
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dr. Juhász Edit, elnök, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Huibert Vigeveno, vezérigazgató, MET Csoport
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dr. Guntram Würzberg, elnök-vezérigazgató, E.ON Hungária Csoport
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dr. Bacsa György, csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgató, MOL-csoport; ügyvezető igazgató, MOL Magyarország
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ifj. Chikán Attila, vezérigazgató, ALTEO; elnök, BCSDH
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Marik Gyula, az igazgatóság elnöke, Shell Hungary Zrt.; kelet-közép-európai régiós beszerzési vezető
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Jamniczky Zsolt, vezérigazgató-helyettes, E.ON Hungária Csoport
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Ságodi Attila, elnök-vezérigazgató, Paks II.
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Szekeres Eszter, CEO, MET Hungary Ltd., MET Central Europe
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Beck Zsófia, ügyvezető igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője, Boston Consulting Group
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dr. Pap Gabriella, ügyvezető igazgató, Audax Renewables Kft.
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Tokai Magdolna, nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes, ALTEO
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Torda Balázs, vezérigazgató, OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ
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dr. Légrádi Gergely, ügyvéd, partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda
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Veres Zsolt, országigazgató, Schneider Electric Magyarország
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Novák Csaba, elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség
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Batta Gergő, operatív vezérigazgató-helyettes, MAVIR
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prof. dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet
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Králik Gábor, energetikáért felelős elnökhelyettes, MEKH
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Racsek Dániel, alapító-ügyvezető, GNX Engineering Kft.
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Molnár Gábor, ügyvezető igazgató, Arctic Green Terv
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dr. Mátés-Lányi Ákos, partner, Taylor Wessing
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Balástyai Márk, vezérigazgató, Futureal Energy Partners
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Bárdi Barnabás CFA, a Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály vezetője, MEKH
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Fehér Róbert, vezérigazgató, 8G Energy; alelnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség
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Molnár Gábor, technológiai és tervezési terület igazgató, MET Asset Management
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Alexis Honner, új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető, Rolls-Royce SMR
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Takácsné Tóth Borbála, vezető kutató, Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
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Ferencz I. Szabolcs, elnök-vezérigazgató, FGSZ Földgázszállító Zrt.
-
Fritsch László, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, MVM ONEnergy
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Mariana Liakopoulou, földgáz- és biometán-szabályozási tanácsadó, Equinor Energy Belgium
-
dr. Katja Yafimava, vezető kutató, Oxford Institute for Energy Studies
-
Kellényi István, managing partner, Bitmist
-
Maár Péter, projektmenedzser, E.ON
-
Hiezl Tamás, ügyvezető, CEZ Magyarország; elnök, Magyar Energiakereskedők Szövetsége
-
Bali Gábor, ügyvezető, Energiq
-
Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.
-
Fekete Mariann, Supply Chain Manager, SAVENCIA
-
Nagy Zsuzsa, ügyvezető igazgató, E.ON Energiamegoldások Kft.
-
Szépfy Márton, vezérigazgató, E2 Hungary Zrt.
-
Vedres Péter István, a Fenntartható Fejlődés Főosztály vezetője, MEKH
-
Kurucz Orsolya, tulajdonos, projektfejlesztési vezető, ATS Advisory
-
Kis Ferenc, energetikai mérnök, Európai Beruházási Bank
-
Kulcsárné dr. Takács Krisztina, pénzügyi igazgató, SolServices Kft.
-
Herczeg Sándor, a Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője, MEKH
-
Kádár Márton, szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezető, Üzletfejlesztési Igazgatóság, MAVIR
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Zhang Heng, energiapiaci szakértő
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Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)
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Tóth Kata, konferencia-projektvezető, Portfolio Csoport
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Sipos Mirjam, Speaker és Projekt Manager, Portfolio
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Hörömpöli-Tóth Levente, újságíró, Portfolio Csoport
A szakmai program mellett az esemény remek lehetőséget biztosít új kapcsolatok kiépítésére is!
Címlapkép forrása: Portfolio
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