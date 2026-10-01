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Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is beidézte az MNB-vizsgálóbizottság
Gazdaság

Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is beidézte az MNB-vizsgálóbizottság

MTI
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Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi elnökét hallgatja meg következő ülésén az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.

Csőszi Attila (Tisza), a bizottság elnökének javaslatára a grémium egyhangú szavazással döntött Matolcsy György és Varga Mihály meghallgatásáról.

A bizottság 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett arról is döntést hozott,

hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be.

Csőszi Attila az MTI-nek elmondta, a bizottság következő ülését 3-4 hét múlva tartják meg, Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt több körben tervezik meghallgatni.

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