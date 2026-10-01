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FONTOS Befagytak az árak a magyar kutakon – Épp akkor, amikor nagyon nem kéne
Megjött a friss kép a magyar költségvetésről
Gazdaság

Megjött a friss kép a magyar költségvetésről

Portfolio
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Az idei második negyedévben 758,2 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya, ami a GDP 3,3%-a - közölte a KSH.

A KSH közlése szerint a bevételek 359 milliárd forinttal, 3,6%-kal csökkentek.

A kiadások 462 milliárd forinttal, 4,6%-kal emelkedtek.

Az egyenleg 820 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,6 százalékponttal lett kedvezőtlenebb

az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

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A 4 negyedéves gördülő egyenleg így 6,3%-ra romlott. Ez 2,5 éve nem látott mélypontot jelent a költségvetés egyenlege tekintetében.

kormanyzati szektor

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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