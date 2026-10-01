Mégsem szavazta meg a Közgyülés a zöld rendszámos autók parkolásáról szóló javaslatot

A fővárosi önkormányzat sajtóosztályának tájékoztatása szerint - amelyet az elektromos autókkal foglalkozó portálnak küldtek - a legutóbbi közgyűlésen elfogadott határozat valójában a nehezebb gépjárművek parkolási feltételeit szigorítja. Ennek értelmében 2028. január 1-jétől

a 2000 kilogrammot meghaladó saját tömegű személygépkocsik,

valamint bizonyos tehergépkocsik a rendes parkolási díj kétszeresét fizetik majd Budapesten. Fontos kitétel, hogy ez a megemelt összeg sem lépheti át a közúti közlekedésről szóló törvényben rögzített maximális határt.

Ami a zöld rendszámos járműveket illeti, a Fővárosi Közgyűlés egy 2024-es döntésével határozott arról, hogy 2027. január 1-jétől – azaz alig három hónap múlva – végleg eltörli az ingyenes parkolásukat. A legutóbbi ülésen a témában mindössze egy főpolgármesteri módosító javaslatot fogadtak el, amely

egyelőre csupán egy átfogó vizsgálat lefolytatását rendeli el.

A készülő hatástanulmány célja a hazai és nemzetközi gyakorlatok, a kedvezmények környezeti és magatartásformáló hatásainak, valamint a környezetkímélő autók budapesti és agglomerációs állományváltozásának feltérképezése. A vizsgálatnak emellett tisztáznia kell a jövőbeli díjkedvezmények bevezetésének technikai és jogi feltételeit is, egyeztetve a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel.

A döntéshez némiképp kapcsolódik, hogy a mai napon született meg az egyezség a magyar kormány és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester között, amely többek között tartalmazta a parkolási díjak kezelésének elvételét a kerületektől, azokat a fővároshoz utalva. Így a megnövekedett parkolási bevételek jövőre a főváros költségvetési mérlegét javíthatják.

Mivel a közgyűlés egyelőre nem hozott döntést semmilyen konkrét kedvezményről a 2027-től érvényes új rendszer kapcsán, felértékelődött annak a jelenleg is futó civil kezdeményezésnek a szerepe, amely a zöld rendszámos autók kedvezményes parkolásáért indult. Amennyiben a petíció 60 nap alatt összegyűjti a 10 ezer érvényes aláírást, a Fővárosi Közgyűlés köteles lesz napirendjére tűzni a kérdés megvitatását.

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