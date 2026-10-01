MNB-ügy: Kósa Lajost is beidézték, Bánki vitatta a meghallgatását

Bánki Erik és Kósa Lajos korábbi fideszes országgyűlési képviselő meghallgatásával folytatja munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanki alapítványok vagyonának nyilvánosságát korlátozó, 2016-os törvényjavaslatban és annak kommunikációjában játszott szerepük miatt idézték be.
Bánki a Telex helyszíni tudósítása alapján meghallgatás indokoltságát is vitatja, ami mellet azzal érvel, hogy az általa benyújtott törvénymódosítás soha nem lépett hatályba, ezért szerinte értelmetlen annak kapcsán meghallgatni.
A Bánki Erik és Mengyi Roland által jegyzett javaslat korlátozta volna a jegybanki alapítványok gazdálkodásának megismerhetőségét, ezt az Országgyűlés el is fogadta, az Alkotmánybíróság azonban megakadályozta a rendelkezések hatálybalépését. A parlamenti vitában
Bánki az alapítványoknak átadott vagyon közvagyonjellegének elvesztésével indokolta a változtatást, Kósa pedig akkori Fidesz-frakcióvezetőként védte ezt az értelmezést.
A bizottság tagjai elsősorban a javaslat előkészítésének körülményeire voltak kíváncsiak. A tiszás képviselők és a mi hazánkos Apáti István arról kérdezték Bánkit, ki szövegezte az indítványt, kik vettek részt az előkészítésében, és érkezett-e kezdeményezés az MNB vezetésétől vagy Matolcsy György akkori jegybankelnöktől. Csőszi Attila, a bizottság tiszás elnöke a gyors elfogadás indokait is firtatta, mivel a február végén benyújtott javaslatról már március elején szavazott a parlament.
A vizsgálóbizottság a jegybanki alapítványokhoz került mintegy 266 milliárd forint, valamint a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványtól származó további 127 milliárd forint sorsát és az ügy politikai felelősségi viszonyait kívánja feltárni.
A vizsgálat ingatlanügyletekre, a jegybank székházának felújítására és jelentős befektetésekre, köztük a lengyel GTC és a svájci Ultima részvényeinek megvásárlására is kiterjed. Csőszi korábban hangsúlyozta, hogy a testület
a pénz útját és a politikai felelősséget vizsgálja, feladata nem a nyomozóhatóságok munkájának átvétele.
A tervek között Matolcsy György volt jegybankelnök és fia, Matolcsy Ádám meghallgatása is szerepel. A bizottság dokumentumokat kérhet be, szakértőket és érintetteket hallgathat meg, jelentését 2026. december 31-ig kell elkészítenie. Az MNB-ügyben ettől elkülönülten büntetőeljárások is zajlanak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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