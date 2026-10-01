24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Befagytak az árak a magyar kutakon – Épp akkor, amikor nagyon nem kéne
MNB-ügy: Kósa Lajost is beidézték, Bánki vitatta a meghallgatását
Gazdaság

MNB-ügy: Kósa Lajost is beidézték, Bánki vitatta a meghallgatását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kósa Lajost és Bánki Eriket is beidézte az MNB-ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásának nyilvánosságát korlátozó 2016-os törvényjavaslat körülményeit is feltárná. Bánki vitatta meghallgatásának indokoltságát, a képviselők pedig a javaslat előkészítőiről és a jegybank vezetésének esetleges szerepéről kérdezték.

Bánki Erik és Kósa Lajos korábbi fideszes országgyűlési képviselő meghallgatásával folytatja munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanki alapítványok vagyonának nyilvánosságát korlátozó, 2016-os törvényjavaslatban és annak kommunikációjában játszott szerepük miatt idézték be.

Bánki a Telex helyszíni tudósítása alapján meghallgatás indokoltságát is vitatja, ami mellet azzal érvel, hogy az általa benyújtott törvénymódosítás soha nem lépett hatályba, ezért szerinte értelmetlen annak kapcsán meghallgatni.

A Bánki Erik és Mengyi Roland által jegyzett javaslat korlátozta volna a jegybanki alapítványok gazdálkodásának megismerhetőségét, ezt az Országgyűlés el is fogadta, az Alkotmánybíróság azonban megakadályozta a rendelkezések hatálybalépését. A parlamenti vitában

Bánki az alapítványoknak átadott vagyon közvagyonjellegének elvesztésével indokolta a változtatást, Kósa pedig akkori Fidesz-frakcióvezetőként védte ezt az értelmezést.

Még több Gazdaság

120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt

Befagytak az árak a magyar kutakon – Épp akkor, amikor nagyon nem kéne

Megjött a friss kép a magyar költségvetésről

A bizottság tagjai elsősorban a javaslat előkészítésének körülményeire voltak kíváncsiak. A tiszás képviselők és a mi hazánkos Apáti István arról kérdezték Bánkit, ki szövegezte az indítványt, kik vettek részt az előkészítésében, és érkezett-e kezdeményezés az MNB vezetésétől vagy Matolcsy György akkori jegybankelnöktől. Csőszi Attila, a bizottság tiszás elnöke a gyors elfogadás indokait is firtatta, mivel a február végén benyújtott javaslatról már március elején szavazott a parlament.

A vizsgálóbizottság a jegybanki alapítványokhoz került mintegy 266 milliárd forint, valamint a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványtól származó további 127 milliárd forint sorsát és az ügy politikai felelősségi viszonyait kívánja feltárni.

A vizsgálat ingatlanügyletekre, a jegybank székházának felújítására és jelentős befektetésekre, köztük a lengyel GTC és a svájci Ultima részvényeinek megvásárlására is kiterjed. Csőszi korábban hangsúlyozta, hogy a testület

a pénz útját és a politikai felelősséget vizsgálja, feladata nem a nyomozóhatóságok munkájának átvétele.

A tervek között Matolcsy György volt jegybankelnök és fia, Matolcsy Ádám meghallgatása is szerepel. A bizottság dokumentumokat kérhet be, szakértőket és érintetteket hallgathat meg, jelentését 2026. december 31-ig kell elkészítenie. Az MNB-ügyben ettől elkülönülten büntetőeljárások is zajlanak.

Kapcsolódó cikkünk

Kósa Lajost is beidézte az MNB-botrányt vizsgáló bizottság

Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs

Újabb fejek hullottak az aranykonvoj-ügy és egy tavaszi haláleset kapcsán

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mennyibe kerül havonta egy új autó?

Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility