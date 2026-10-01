Mobil mellrák-prevenciós program indul a legszegényebb magyar településeken

Új mellrák-prevenciós program indul Magyarország hátrányos helyzetű településein: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vajda-Papír együttműködésében 12 mobil egészségügyi rendelővel viszik közelebb a rákszűréssel kapcsolatos információkat és a konzultációs lehetőségeket azokhoz a nőkhöz, akik lakóhelyük, élethelyzetük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz.

A program egész évben működik. A mobil egységekben orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot végeznek, szükség esetén pedig mammográfiás vizsgálatra vagy szakorvosi ellátásra irányítják tovább a pácienseket.

A szeretetszolgálat szakemberei havonta mintegy 80–100 nő számára tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, amelyen az önvizsgálatot is megtanulhatják a résztvevők. A program így évente több mint ezer hátrányos helyzetű nőnek nyújthat segítséget.

Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke felidézte, hogy a szervezet 2009 óta szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat a leghátrányosabb helyzetű településeken, a 2021-ben elindított telemedicinás rendszer pedig hosszabb távú megoldást teremtett a helyben elérhető ellátásra.

A rendszer jelenleg 40 kistelepülésen működik, és most egy új, a mellrák megelőzését és a gyanús jelek korai felismerését szolgáló programmal bővül – mondta.

Dr. Eörsi Dániel, a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program orvosszakmai vezetője szerint a segítség nem ér véget magával a vizsgálattal. Ha valakinek további kivizsgálásra van szüksége, a megfelelő szakellátás felé történő továbbirányítás és a betegút támogatása is a program része lehet.

Mint fogalmazott,

a mellrák gyógyításában kiemelt jelentősége van a korai felismerésnek,

ezért nemcsak információt szeretnének adni az érintetteknek, hanem azt is megmutatni, mi a következő lépés, ha további vizsgálatokra van szükség.

A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a programban végzett fizikális emlővizsgálat, illetve az indokolt esetben alkalmazott ultrahang nem helyettesíti a mammográfiás szűrést és a szakorvosi ellátást.

A program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021 óta működő telemedicinás rendszerére épül, amely jelenleg 40 településen több mint 40 ezer ember számára biztosít különböző háziorvosi és szűrővizsgálati lehetőségeket. Évente mintegy hatezer beteg fordul meg a 12 mozgó egészségügyi központban.

A kezdeményezés részeként a Heves vármegyei Átány háziorvosi rendelője ultrahangkészüléket kap. A közlemény szerint az intézményben évente mintegy 1300 vizsgálat valósulhat meg, amelyek hozzávetőleg egyharmada lehet emlővizsgálat. A készüléket emellett más célzott diagnosztikai vizsgálatokra is használhatják.

Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonos-ügyvezetője elmondta, hogy a vállalat az egészségügyi program támogatása mellett az edukációban is szerepet vállal. A közös online felületen a mellrák megelőzéséről, a korai felismerésről és a női egészségről érhetők el szakmailag ellenőrzött információk és szakorvosi tanácsok.

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