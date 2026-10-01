NKA-ügy: Varga-Bajusz Veronikát is letartóztatták

Hankó Balázs után korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is letartóztatták a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó ügyben. A volt államtitkár és védője fellebbezett a döntés ellen.

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA-ügy másik gyanúsítottjának letartóztatását is

– közölte csütörtökön Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Varga-Bajusz Veronika Hankó Balázs minisztersége alatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára volt, többek között az ő nevéhez kötődik az úgynevezett munkás-hitel bevezetése is.

A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatási csomagjához kapcsolódó büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

A gyanúsított és védője fellebbezett a letartóztatást elrendelő végzés ellen, az ügyészség tudomásul vette a döntést.

A jogorvoslatról másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa határoz – tájékoztatott a szóvivő.

A bíróság csütörtökön korábban Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is elrendelte egy hónapra. A végzés szerint esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, kiterjedt kapcsolatrendszere miatt pedig a bizonyítás jogellenes befolyásolásától is tartani lehet.

A nyomozásban azt vizsgálják, hogy az NKA támogatásait a törvényben meghatározott kulturális céloktól eltérően használták-e fel. A gyanú szerint a pénzek egy része fideszes képviselőjelöltek kampányát szolgálta, illetve a párthoz közel álló szereplőkhöz került. Az eljárásban korábban több más érintettel, köztük Bús Balázs volt NKA-alelnökkel szemben is elrendeltek letartóztatást.

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