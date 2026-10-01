Nyilvánosságra hozták a részleteket a botrányról, amely elsodorhatja a radikális jobboldal választási esélyeit

Közjegyzővel hitelesített bizonyítékokat tett közzé a francia Mediapart oknyomozó portál arról, hogy Jordan Bardella, a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke 2013 és 2015 között súlyosan antiszemita üzeneteket küldött magánbeszélgetéseiben. A jövő tavaszi francia elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant botrány komoly válságot okozhat a közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen kampányában, aki megválasztása esetén Bardellát nevezné ki miniszterelnöknek.

A lap birtokába jutott képernyőképek és adatok hitelességét bírósági végrehajtó is igazolta. Az üzenetek címzettje közvetlenül a Facebook anyavállalatától, a Metától kérte ki a több mint tíz évvel ezelőtti magánbeszélgetéseket. A Mediapart szerint a kinyert adatok szerkezete bizonyítja, hogy a szövegeket utólag nem módosították, a beszélgetésekben elrejtett személyes utalások – például Bardella olasz bevándorló származása vagy a sikertelen egyetemi felvételijére tett megjegyzések – pedig egyértelművé teszik, hogy

a kijelentéseket az akkor még csak tizenéves, a pártba frissen belépett politikus tette.

A kiszivárgott üzenetekben a már-már hagyományosnak számító antiszemita megjegyzések szerepelnek, mint a zsidó világuralomra való törekvések, az államot és a bankrendszert irányító érdekcsoportok. Emellett Bardella a dokumentumok alapján nyíltan éltette a gyűlöletkeltésért többszörösen elítélt Dieudonné M'Bala M'Bala humoristát és Alain Soral antiszemita esszéistát is.

A cikk megjelenése előtt a portál megkereste Jordan Bardellát, aki rágalmazásnak és durva hamisítványnak nevezte a vádakat, egyúttal jogi lépéseket ígért. A pártelnök a történteket a Nemzeti Tömörülés elnökválasztási kampányának destabilizálására tett kísérletként, egyfajta "totális háború" kezdeteként értékelte.

Az eset különösen érzékenyen érinti a 2027 tavaszán esedékes elnökválasztásra készülő Marine Le Pent. A politikus az elmúlt tizenöt évben sokat tett azért, hogy megszabadítsa pártját a szélsőséges, antiszemita bélyegtől, amelyet még apja, a pártalapító Jean-Marie Le Pen idején kapott. Ennek a megújult, szalonképesebb arculatnak volt a kulcsfigurája az új választói rétegeket megszólító Bardella. Marine Le Pen a botrány ellenére határozottan kiállt mellette, és kijelentette, hogy továbbra is teljes mértékben bízik a kijelölt miniszterelnök-jelöltjében.

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