20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Nyilvánosságra hozták a részleteket a botrányról, amely elsodorhatja a radikális jobboldal választási esélyeit
Gazdaság

Nyilvánosságra hozták a részleteket a botrányról, amely elsodorhatja a radikális jobboldal választási esélyeit

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közjegyzővel hitelesített bizonyítékokat tett közzé a francia Mediapart oknyomozó portál arról, hogy Jordan Bardella, a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke 2013 és 2015 között súlyosan antiszemita üzeneteket küldött magánbeszélgetéseiben. A jövő tavaszi francia elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant botrány komoly válságot okozhat a közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen kampányában, aki megválasztása esetén Bardellát nevezné ki miniszterelnöknek.

A lap birtokába jutott képernyőképek és adatok hitelességét bírósági végrehajtó is igazolta. Az üzenetek címzettje közvetlenül a Facebook anyavállalatától, a Metától kérte ki a több mint tíz évvel ezelőtti magánbeszélgetéseket. A Mediapart szerint a kinyert adatok szerkezete bizonyítja, hogy a szövegeket utólag nem módosították, a beszélgetésekben elrejtett személyes utalások – például Bardella olasz bevándorló származása vagy a sikertelen egyetemi felvételijére tett megjegyzések – pedig egyértelművé teszik, hogy

a kijelentéseket az akkor még csak tizenéves, a pártba frissen belépett politikus tette.

A kiszivárgott üzenetekben a már-már hagyományosnak számító antiszemita megjegyzések szerepelnek, mint a zsidó világuralomra való törekvések, az államot és a bankrendszert irányító érdekcsoportok. Emellett Bardella a dokumentumok alapján nyíltan éltette a gyűlöletkeltésért többszörösen elítélt Dieudonné M'Bala M'Bala humoristát és Alain Soral antiszemita esszéistát is.

A cikk megjelenése előtt a portál megkereste Jordan Bardellát, aki rágalmazásnak és durva hamisítványnak nevezte a vádakat, egyúttal jogi lépéseket ígért. A pártelnök a történteket a Nemzeti Tömörülés elnökválasztási kampányának destabilizálására tett kísérletként, egyfajta "totális háború" kezdeteként értékelte.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ült Magyar Péter és Karácsony Gergely - Hankó Balázst letartóztatták, Kósa Lajost beidézték

Varga Mihály bejelentette: ott lesz az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Mégsem szavazta meg a Közgyülés a zöld rendszámos autók parkolásáról szóló javaslatot

Az eset különösen érzékenyen érinti a 2027 tavaszán esedékes elnökválasztásra készülő Marine Le Pent. A politikus az elmúlt tizenöt évben sokat tett azért, hogy megszabadítsa pártját a szélsőséges, antiszemita bélyegtől, amelyet még apja, a pártalapító Jean-Marie Le Pen idején kapott. Ennek a megújult, szalonképesebb arculatnak volt a kulcsfigurája az új választói rétegeket megszólító Bardella. Marine Le Pen a botrány ellenére határozottan kiállt mellette, és kijelentette, hogy továbbra is teljes mértékben bízik a kijelölt miniszterelnök-jelöltjében.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet

Címlapkép forrása: Remon Haazen/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP
Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility