Pikó András a parkolási bevételek elvételéről: A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást

Pikó elmondta, hogy előző este Karácsony Gergely, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke sorra hívta a belvárosi kerületek polgármestereit. "Én innen értesültem, hogy ma a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén is szerepel egy olyan előterjesztés, amellyel elvennék a parkolási bevételeket az összes fővárosi kerülettől, teljes egészében" – mondta. Hozzátette: Józsefváros esetében ez mintegy másfél milliárd forintos kiesést jelent.
Az eredetileg kiemelt beruházásokról kerekasztal résztvevője volt Pikó mellett Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész, Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési vezetője, Erő Zoltán budapesti főépítész, valamint Németh Péter Balázs, a Forestay Group vezérigazgatója. A beszélgetést Gulyás Veronika, a Portfolio újságírója moderálta.
Pikó szerint a tervezett változtatással "a fővárosi polgárok egyik zsebéből átteszik a másik zsebébe a pénzt. Plusz szolgáltatás nem fog ezzel teremtődni" – fogalmazott. Az viszont probléma, hogy mint mondta, a Józsefvárosi Önkormányzat a parkolási bevételekből többek között a köztisztaság fenntartását finanszírozza.
A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást
– vélekedett. Pikó azt is kifogásolta, hogy a kerületek nem vettek részt a terv előkészítésében. "Ez a kormány és a főpolgármester közt körülbelül fél éven keresztül titokban történt" – mondta.
A józsefvárosi polgármester szerint ez különösen azért problémás, mert az elmúlt időszak politikai változásai után arra számítottak, hogy másfajta döntéshozatali gyakorlat következik. "Azt gondoltuk, hogy végre eljön a demokrácia ideje. Visszatérünk a normális kerékvágásba, tiszteletben tartjuk egymás érdekeit, beszélünk egymással, tiszteletben tartjuk azt az elvet, hogy semmit rólunk nélkülünk" – fogalmazott.
Pikó hangsúlyozta, hogy a kérdés nem pusztán elvi vita, hanem közvetlenül érinti a kerület működését is.
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– mondta. A polgármester jelezte: eredetileg a kiemelt beruházásokról szóló beszélgetésre készült, és fontosnak is tartja ezt a témát, a friss fejlemények után azonban számára egészen más értelmet kapott a "kiemelés" szó. "Talán a történtek fényében elfogadják, hogy most a kiemelésről nem a kiemelő határozatok, hanem az a kiemelés jut eszembe, ami most körvonalazódik" – utalt arra, hogy a kerületektől a parkolási bevételek teljes egészét elvonnák.
Felszólalása után a józsefvárosi polgármester felállt, és elhagyta a panelbeszélgetést.
A HÉTFA Kutatóintézet és a Magyar Urbanisztikai Társaság által szervezett konferenciáról a helyszínről tudósítunk, korábbi cikkeinket itt olvashatják:
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