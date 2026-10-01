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Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter, a honvédség központjában kell döntést hozniuk
Gazdaság

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter, a honvédség központjában kell döntést hozniuk

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Egész hétvégés kihelyezett ülésre készül a Tisza-kormány, amelyen a gazdaság és a költségvetés mellett a közigazgatás átalakítása, az energetika és a vízgazdálkodás is napirendre kerül. Az erdőbényei tanácskozás után újabb kormányzati bejelentések várhatók.
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Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén, a honvédség központjában a Tisza-kormány

– jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy október 3–4-én egész hétvégés tanácskozásra készül a kabinet.

A most közzétett bejelentés szerint a kormányülés fő témái:

  • gazdaság;
  • költségvetés;
  • közigazgatási átalakítás;
  • vízgazdálkodás;
  • energetika;
  • klímahelyzet.

A kabinet eddig három alkalommal tartott kihelyezett ülést: május 13-án Ópusztaszeren ülésezett először, június 26–28-án Pilisszentkereszten tartott háromnapos informális egyeztetést, augusztus 12-én pedig a Paksi Atomerőműben tanácskozott. Az első és a paksi ülésen is hangsúlyosak voltak a vízgazdálkodási kérdések, utóbbin az erőmű hűtővízellátásának biztosításáról döntöttek.

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A hétvégi egyeztetést követően várhatóan sajtótájékoztatón ismertetik a döntéseket, ahogy a korábbi kihelyezett ülésekhez kapcsolódóan is beszámoltak az intézkedésekről. A tájékoztató pontos időpontját a mostani bejelentés még nem tartalmazza.

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