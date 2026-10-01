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FONTOS Befagytak az árak a magyar kutakon – Épp akkor, amikor nagyon nem kéne
Tardos Gergely:
Gazdaság

Tardos Gergely: "Újabb kötvénypiaci rali indulhat az euróbevezetési menetrend bejelentése után"

Portfolio
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Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezetője szerint a magyar állampapírhozamok további jelentős csökkenésére van esély, amennyiben a kormány hiteles költségvetési pályát mutat be az euróövezeti csatlakozáshoz, ellenkező esetben viszont komoly piaci visszarendeződésre kell számítani. Az ÁKK első embere a Reutersnek adott interjúban beszélt minderről.

Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója a Reutersnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy mind a kormány, mind az adósságkezelő tisztában van azzal, hogy a piac rendkívül jelentős megelőlegezett bizalmat szavazott Magyarországnak.

Ha ez a bizalom megrendül, a hazai hozamgörbe egészen máshol állna

– figyelmeztetett.

Az euroszkeptikus Orbán Viktort áprilisban váltó Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint Magyarország 2030-ra teljesíti az euróbevezetés feltételeit, beleértve a költségvetési hiány jelentős mérséklését. Ez az elköteleződés erősítette a forintot, és markáns kötvénypiaci ralit indított el.

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Megjött a friss kép a magyar költségvetésről

A kormány október második felében tervezi bejelenteni a 2027-es költségvetést és az eurócsatlakozásig vezető fiskális menetrendet.

Az MNB 2028-tól 2,5 százalékra csökkentette az inflációs célját a korábbi 3 százalékról, Kurali Zoltán alelnök pedig úgy nyilatkozott, hogy Magyarország legkésőbb 2029 elején csatlakozhat az euró "várótermének" tekintett árfolyam-mechanizmushoz (ERM-II).

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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A BBB hitelminősítésű Magyarország tízéves állampapírhozamai idén 170 bázisponttal estek – a globális kötvénypiacokon tapasztalható nyomás ellenére –, így az A besorolású Lengyelország hozamai alá süllyedtek. Mindezt az a várakozás hajtja, hogy a kormány képes lesz lefaragni az idén várhatóan 7 százalékot meghaladó költségvetési hiányt.

Tardos a befektetőkkel folytatott egyeztetések alapján úgy fogalmazott, hogy

  • az 5,5 százalék feletti 2027-es hiánycél "egyértelmű csalódás" lenne,
  • az 5 százalék körüli érték semleges a piac számára, míg
  • a 4,5 százalék alatti mutató pozitív meglepetést jelentene.

Ha az alacsony hiánycélt konkrét intézkedésekkel támasztják alá, és a piac azt hitelesnek ítéli, újabb komoly vételi hullám indulhat

- vetítette elő a piaci reakciót a vezető.

Kedvező forgatókönyv esetén a hosszú lejáratú hozamok a jelenlegi 5,8 százalék környékéről 4–4,5 százalékra mérséklődhetnek az ERM-2-es csatlakozás idejére.

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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az ÁKK jövőre nem tervez érdemi változtatást az adósságfinanszírozási stratégiájában, a devizaadósság aránya megmarad a 30 százalékos plafon alatt. A nemzetközi hitelfelvétel mintegy 8 milliárd eurót tehet ki, döntően devizakötvényekből, kisebb részben lakossági kötvényekből és az EU SAFE védelmi eszközéből.

Tardos hozzátette, hogy 2027 elején nem terveznek devizakötvény-kibocsátást, mivel az Orbán-korszak jogállamisági kifogásai nyomán visszatartott, mintegy 9 milliárd eurónyi uniós forrás az év végén érkezik meg, így a kincstári likviditás magas szinten zárja az évet.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a befektetői bázis átalakulása segítette Magyarországot a globális piaci volatilitás kezelésében. Új szereplőként jelentek meg az alacsonyabb hozamú eurózónás eszközökre specializálódott befektetők, valamint olyan szereplők, akik korábban jelen voltak a magyar piacon, de az utóbbi években kivártak.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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