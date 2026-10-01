Tarr Zoltán: nem áll meg a milliárdos támogatási csomagnál a kulturális átvilágítás

A kiemelten vizsgált milliárdos támogatási csomagon túl a Nemzeti Kulturális Alap teljes működésére kiterjed az átvilágítás, és több nagy kulturális intézmény gazdálkodását, vezetési gyakorlatát is ellenőrzik. Tarr Zoltán szerint több esetben politikai befolyásoltságra utaló jeleket találtak, a személyi és jogi következményekről azonban csak a vizsgálatok lezárása után döntenek.

Öt évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működését és támogatási döntéseit,

az átvilágítás tehát nem korlátozódik az idén elosztott, 17,3 milliárd forintos támogatási csomagra – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtök reggel a Kossuth rádióban.

Közlése szerint több területen találtak politikai befolyásoltságra utaló jeleket, bár a problémák nem mindenütt olyan koncentráltak, mint a kiemelten vizsgált csomagnál. Míg a hazai költéseket csak öt, addig a határon túli támogatásokat tíz évre visszamenőleg tekintik át.

Arra a kérdésre, hogy azonosítottak-e már bizonyíthatóan pártfinanszírozásra fordított vagy szabálytalanul felhasznált támogatást, Tarr azt válaszolta, hogy az átvilágítás még folyamatban van, a gyanús esetek jogi minősítése pedig nem a minisztérium feladata.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a korábban politikailag aktív vagy valamely oldalhoz közel álló alkotókat sem kell automatikusan kizárni a finanszírozásból.

Emellett jogi szabályokkal mérsékelnék a kulturális intézmények és vezetői pozíciók egyetlen személy kezében történő koncentrációját, bár ennek lehetőségét szerinte teljesen nem lehet megszüntetni.

Az Operettszínház, az Operaház és a Nemzeti Színház működését is átvilágítják, elsősorban gazdasági, jogi és munkajogi szempontból. Itt vizsgálják a vezetés és a társulatok kapcsolatát, a beszállítói együttműködéseket, a megvalósított projekteket, valamint a gazdálkodás kiszámíthatóságát és fenntarthatóságát. Tarr szerint a közpénzek felhasználása ugyanolyan fontos szempont, mint az intézmények művészeti működése, és mindenütt azonos módszerrel kell eljárni.

Kiss B. Attila operettszínházi igazgató felfüggesztését a miniszter azzal indokolta, hogy a társulat és a vezető közötti kapcsolat annyira megromlott, hogy már a napi működést is veszélyeztette. Az Operaház helyzetét összetettebbnek nevezte: ott elsősorban a balett-táncosoktól és a tánckartól érkeztek panaszok. Mindkét intézményben komoly problémákról beszélt, amelyek feltárásához részrehajlás nélküli szakmai vizsgálatot tart szükségesnek.

A Nemzeti Színháznál a több mint négymilliárd forintos támogatás elszámolását és a korábbi színházi baleset kezelését is vizsgálják. Tarr közlése szerint

az eredmények ismeretében dönthetnek arról, lesz-e következménye a feltárt ügyeknek Vidnyánszky Attila főigazgatói megbízatására.

A miniszter külön hangsúlyozta, hogy a vizsgálatoknak a működés problémáira kell irányulniuk, és a személyi döntéseket azok lezárása után hozzák meg.

A Terror Háza Múzeumnál az intézmény működését, múzeumi besorolását és a kiállítás tartalmát is felülvizsgálják, utóbbi áttekintésére történészcsapatot kértek fel. Schmidt Mária vezetői megbízásának megszűnését Tarr azzal magyarázta, hogy a korábbi fenntartói konstrukció megszűnésével új jogi helyzet állt elő: a megbízási szerződés megszűnt, az új fenntartó pedig nem kötött vele új szerződést.

A miniszter jelezte, egyik vizsgálat eredményét sem kívánja előre minősíteni.

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