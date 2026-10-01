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Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ül Magyar Péter és Karácsony Gergely
Gazdaság

Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ül Magyar Péter és Karácsony Gergely

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Fontos megállapodásokat ígér Magyar Péter a kormány és Budapest vezetésének mai egyeztetésén, amely a főváros pénzügyi helyzetében és fejlesztéseiben is előrelépést hozhat. A hosszú szünet után újrainduló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa kibővített jogkörökkel próbál keretet adni az együttműködésnek, de csütörtökön több korábban bejelentett szervezeti változás is hatályba lép.
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Elkezdte munkáját Vitézy fejlesztéseket gyorsító testülete

Megtartotta első ülését a Fejlesztési Kabinet, amelynek vezetésére Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert kérte fel – közölte a tárcavezető csütörtök reggeli bejegyzésében. A testület a kormányzati döntéshozatal gyorsítására létrehozott négy kabinet egyike, konkrét feladatai közé tartozik:

  • az uniós források felhasználásának felügyelete, valamint
  • az állami beruházásokkal,
  • a közlekedés- és lakáspolitikával, illetve
  • a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos munka összehangolása.

Vitézy kiemelte, hogy a kormány alig több mint száz nap alatt 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást hozott haza, de a lehetőség kihasználásához gyors, hatékony és átlátható állami működésre van szükség. A miniszter úgy látja, az elmúlt években elsorvadtak az állam beruházási és fejlesztési képességei, ezért ezeket rövid idő alatt újjá kell építeni. Ennek első fontos lépéseként értékelte a Fejlesztési Kabinet megalakulását.

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Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése

Bár júniusban bejelentette, sőt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Tisza-kormány, hogy szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek 2022-ben bevezetett kamatstopja a jelenlegi formájában, végül nem született időben kormánydöntés a kérdésről, így nem szűnt meg a bankok által sokat bírált, számukra eddig már több mint 500 milliárd forintba kerülő intézkedés.

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Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése
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Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ül Magyar Péter és Karácsony Gergely

Budapest jövőjét érintő megállapodások kerülhetnek a csütörtöki kormányzati hírek középpontjába, mivel délután hosszú szünet után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT). Magyar Péter szerda esti bejegyzésében azt ígérte, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg. A felsorolt témák között a közlekedés, a költségvetés, a fejlesztések, a fürdők és a Duna is szerepelnek.

A találkozó egyik legfontosabb kérdése a főváros pénzügyi helyzetének rendezése lesz.

Karácsony a múlt pénteki közgyűlésen arról beszélt, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és heteken belül megállapodásra számít. A főpolgármester olyan megoldást szeretne, amely az idei működési nehézségek kezelésén túl azt is biztosítja, hogy a következő években ne termelődjenek újra Budapest finanszírozási problémái.

A fővárosi delegáltakról szeptember 25-én, pénteken döntött a Fővárosi Közgyűlés, miszerint

  • Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét, az MKKP-frakció tagját,
  • Bovier Györgyöt, a Tisza Párt képviselőjét; valamint
  • Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét választották meg.

Ők Karácsony Gergely mellett képviselik Budapestet a testületben. A főpolgármesteren kívül négy helyet tölthetne be a főváros, de Szaniszló Sándor DK-s polgármester és Szepesfalvy Anna Fidesz-KDNP-s frakcióvezető jelölése sem kapott elegendő támogatást, így a pénteki döntés után egy hely betöltetlen maradt. A kormány részéről a Magyar Péter által kijelölt miniszterek vesznek részt, de lényegében a miniszterelnök és főpolgármester szavazata számít a végső döntéseknél.

Az FKT nem új intézmény, a 20. század közepéig tartó működése után újbóli létrehozásáról 2018 októberében, még Tarlós István főpolgármestersége idején döntött az Orbán-kormány. Feladata a budapesti fejlesztések összehangolása, a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítése, valamint a beruházások megvalósításának követése volt.

A fórum Karácsony Gergely 2019-es megválasztása után egyre kevésbé töltötte be ezt a szerepe, a főpolgármester szerint előbb a közösen meghozott döntések végrehajtása maradt el, majd már az üléseket sem hívták össze.

A mostani újraindítás ezért a korábban háttérbe szorult együttműködési fórum feltámasztására tett kísérlet, kibővített jogosítványokkal. A szeptember 22-én elfogadott törvény alapján az FKT legalább negyedévente ülésezik, döntéseit egyhangúlag hozza meg, vagyis a megállapodásokhoz mindkét oldal támogatása szükséges.

A tanács a fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról is dönthet, és közös állami-fővárosi fejlesztőcéget jelölhet ki egy-egy projekt megvalósítására.

Csütörtökön a fuvarozás szabályozásáról is érkezhetnek új részletek, mivel a közlekedési tárca a mai LÁKOM-ülésen tesz konkrét javaslatokat a tranzitút-hálózat, a 20 tonnás korlátozó táblák és a kamionstop szabályainak felülvizsgálatára. A fuvarozói egyeztetések további fontos kérdései, a jövedékiadó-visszatérítés és az útdíjcsökkentés ugyanakkor a vállalások szerint az október 7-i kormányülés napirendjére kerülnek.

Október első napja emellett több korábban bejelentett szervezeti változás hatálybalépését is hozza:

  • a Terrorelhárítási Központ az ORFK irányítása alá kerül,
  • az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik, és
  • mára időzítették a NAV bűnügyi főigazgatójának és helyettesének felmentését is.

A kormányzati döntéseket és a nap további fejleményeit hírfolyamunkban követjük.

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