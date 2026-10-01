Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ült Magyar Péter és Karácsony Gergely, Hankó Balázst letartótatták, Kósa Lajost beidézték

MNB-ügy: Kósa Lajost is beidézték, Bánki vitatta a meghallgatását
Kósa Lajost és Bánki Eriket is beidézte az MNB-ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásának nyilvánosságát korlátozó 2016-os törvényjavaslat körülményeit is feltárná. Bánki vitatta meghallgatásának indokoltságát, a képviselők pedig a javaslat előkészítőiről és a jegybank vezetésének esetleges szerepéről kérdezték.
Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs
Első körben egy hónapra letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó nyomozásban. Az ügyészség a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélyére hivatkozott, a fideszes képviselő tagadja a gyanúsítást.
Pikó András a parkolási bevételek elvételéről: A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást
A "semmit rólunk nélkülünk" elvének megsértéseként bírálta Pikó András józsefvárosi polgármester azt a tervet, amely a kerületek parkolási bevételeit a fővároshoz csoportosítaná át. Az Országos Urbanisztikai Konferencia plenáris kerekasztalán Pikó ezért félretette a kiemelt beruházásokról szóló, előre megírt mondandóját, élesen kritizálta a döntés előkészítését, majd felszólalása után felállt és kivonult a panelbeszélgetésről.
Karácsony Gergely a polgármesterekkel való konfliktusról: Ne féljünk a vitáktól, új működési modell kell Budapestnek
Itt az ideje annak, hogy Budapest új működési modelljéről beszéljünk, még akkor is, ha ehhez kemény vitákon és érdekütközéseken keresztül vezet az út – erről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az Országos Urbanisztikai Konferencián. Szerinte a fővárosnak a kormánnyal való együttműködését, a finanszírozását, valamint Budapest és az agglomeráció kapcsolatát is új alapokra kell helyezni.
Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
Bekérette az orosz külügy Gergics Gábor ideiglenes konzulátusi ügyvivőt azt követően, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án hazaküldött 10 orosz diplomatát.
Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését
Hat budapesti polgármester tiltakozik a parkolási bevételek fővároshoz irányításának terve ellen, amely szerintük összesen 9 milliárd forintos kiesést okozna kerületeiknek. A kormány és a főváros mai egyeztetése előtt a rendelkezés törlését követelik, és jogi fellépést helyeznek kilátásba, ha az érintettek bevonása nélkül döntenek.
Vitézy Dávid: fenntarthatatlan a rendszer, komoly változások jönnek Magyarországon
Átfogó városfejlesztési és szabályozási reformokról beszélt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön az Országos Urbanisztikai Konferencián tartott előadásában. A tárca most is azon dolgozik, hogy átültesse a "kompakt város" tervét a hazai jogrendbe, felülvizsgálja az OTÉK-ot, a plázastopot és az építési jogszabályokat. A miniszter élesen bírálta az elmúlt évtizedek ellenőrizetlen szuburbanizációját, amely ezermilliárdos infrastrukturális hiányokat és közlekedési szegénységet okozott. Vitézy kitért arra is, hogy a 2028 utáni uniós költségvetési ciklus tervezését az alapoktól kell újraindítani, mivel a korábbi kormányzat nem végzett érdemi előkészítést, és jelezte: a Közlekedési Múzeum teljes megújítására feltételes kivitelezési tervezési pályázatot írnak ki. A miniszter előadónk lesz a Future of Construction konferencián, érdemes lesz velünk tartani.
Itt a törvény: Budapesthez kerül egy sor közterület, feléled a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, zöldül a Városliget
Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026. évi LVIII. törvény, amely jelentős változásokat hoz Budapest városfejlesztési, vagyonkezelési és beruházási struktúrájában. A jogszabály érinti a hazai útdíjfizetési rendszert működtető társaság szervezeti működését is.
Tarr Zoltán: nem áll meg a milliárdos támogatási csomagnál a kulturális átvilágítás
A kiemelten vizsgált milliárdos támogatási csomagon túl a Nemzeti Kulturális Alap teljes működésére kiterjed az átvilágítás, és több nagy kulturális intézmény gazdálkodását, vezetési gyakorlatát is ellenőrzik. Tarr Zoltán szerint több esetben politikai befolyásoltságra utaló jeleket találtak, a személyi és jogi következményekről azonban csak a vizsgálatok lezárása után döntenek.
Államtitkár: rendet teszünk a területfejlesztésben, hamarosan jön a törvénymódosítás
Hatékony fejlesztéspolitikai középszintre, a térségi kapcsolatok erősebb figyelembevételére és a jelenlegi tervezési rendszer egyszerűsítésére van szükség Magyarországon – mondta Szabó Mátyás az Országos Urbanisztikai Konferencián csütörtökön. Az államtitkár szerint a fejlesztéspolitikának részben el kell szakadnia a közigazgatási határoktól, és jobban kell igazodnia a valós térségi folyamatokhoz.
Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter, a honvédség központjában kell döntést hozniuk
Egész hétvégés kihelyezett ülésre készül a Tisza-kormány, amelyen a gazdaság és a költségvetés mellett a közigazgatás átalakítása, az energetika és a vízgazdálkodás is napirendre kerül. Az erdőbényei tanácskozás után újabb kormányzati bejelentések várhatók.
Új vagyonkezelőhöz került a Planetárium, közelebb kerülhet az újranyitás
Újabb lépéssel került közelebb a megújuláshoz a népligeti Planetárium: a vagyonkezelőváltás után megkezdődhet az intézmény állapotának felmérése és a felújítás előkészítése. Tanács Zoltán külföldi planetáriumokban is tájékozódott a korszerű megoldásokról, az újranyitás időpontja azonban még nem ismert.
Helyettes államtitkár lenne? Lehet, hogy önt keresi a Miniszterelnökség!
Nyilvános álláspályázatot írt ki a Miniszterelnökség a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkári posztra, ami a magyar gyakorlatban szinte példátlan lépésnek számít, mivel a jogszabályok nem írnak elő nyílt versenyt e pozíció betöltéséhez. A tisztség betöltője a Miniszterelnökség gazdasági vezetőjeként a teljes költségvetési, pénzügyi és humánpolitikai háttér irányításáért felel, tehát valódi, felelősségteljes posztról van szó. A szigorú feltételek között szerepel többek között felsőfokú végzettség, speciális pénzügyi képesítés és legalább ötéves vezetői tapasztalat. Bár Magyarországon újdonságnak hat az eljárás, több nyugat-európai országban – így az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Franciaországban – a hasonló vagy magasabb rangú közigazgatási vezetői állások nyilvános pályáztatása már bevett gyakorlat.
Dízeltámogatás: benzinesek és teslások is kaptak a kormány 5000 forintjából
Szerdán megkezdődött a 20 ezer forintos dízeltámogatás első részletének folyósítása, az utalási rendszer azonban komoly hiányosságokkal küzd. Sokan jelezték ugyanis, hogy jogosulatlanul is kaptak a havi 5000 forintos összegből, például mert benzines vagy elektromos autójuk van, esetleg a múltban ők fizették be mások gépjárműadóját - tudósított a vezess.hu.
Elkezdte munkáját Vitézy fejlesztéseket gyorsító testülete
Megtartotta első ülését a Fejlesztési Kabinet, amelynek vezetésére Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert kérte fel – közölte a tárcavezető csütörtök reggeli bejegyzésében. A testület a kormányzati döntéshozatal gyorsítására létrehozott négy kabinet egyike, konkrét feladatai közé tartozik:
- az uniós források felhasználásának felügyelete, valamint
- az állami beruházásokkal,
- a közlekedés- és lakáspolitikával, illetve
- a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos munka összehangolása.
Vitézy kiemelte, hogy a kormány alig több mint száz nap alatt 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást hozott haza, de a lehetőség kihasználásához gyors, hatékony és átlátható állami működésre van szükség. A miniszter úgy látja, az elmúlt években elsorvadtak az állam beruházási és fejlesztési képességei, ezért ezeket rövid idő alatt újjá kell építeni. Ennek első fontos lépéseként értékelte a Fejlesztési Kabinet megalakulását.
Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése
Bár júniusban bejelentette, sőt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Tisza-kormány, hogy szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek 2022-ben bevezetett kamatstopja a jelenlegi formájában, végül nem született időben kormánydöntés a kérdésről, így nem szűnt meg a bankok által sokat bírált, számukra eddig már több mint 500 milliárd forintba kerülő intézkedés.
Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ül Magyar Péter és Karácsony Gergely
Budapest jövőjét érintő megállapodások kerülhetnek a csütörtöki kormányzati hírek középpontjába, mivel délután hosszú szünet után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT). Magyar Péter szerda esti bejegyzésében azt ígérte, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg. A felsorolt témák között a közlekedés, a költségvetés, a fejlesztések, a fürdők és a Duna is szerepelnek.
A találkozó egyik legfontosabb kérdése a főváros pénzügyi helyzetének rendezése lesz.
Karácsony a múlt pénteki közgyűlésen arról beszélt, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és heteken belül megállapodásra számít. A főpolgármester olyan megoldást szeretne, amely az idei működési nehézségek kezelésén túl azt is biztosítja, hogy a következő években ne termelődjenek újra Budapest finanszírozási problémái.
A fővárosi delegáltakról szeptember 25-én, pénteken döntött a Fővárosi Közgyűlés, miszerint
- Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét, az MKKP-frakció tagját,
- Bovier Györgyöt, a Tisza Párt képviselőjét; valamint
- Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét választották meg.
Ők Karácsony Gergely mellett képviselik Budapestet a testületben. A főpolgármesteren kívül négy helyet tölthetne be a főváros, de Szaniszló Sándor DK-s polgármester és Szepesfalvy Anna Fidesz-KDNP-s frakcióvezető jelölése sem kapott elegendő támogatást, így a pénteki döntés után egy hely betöltetlen maradt. A kormány részéről a Magyar Péter által kijelölt miniszterek vesznek részt, de lényegében a miniszterelnök és főpolgármester szavazata számít a végső döntéseknél.
Az FKT nem új intézmény, a 20. század közepéig tartó működése után újbóli létrehozásáról 2018 októberében, még Tarlós István főpolgármestersége idején döntött az Orbán-kormány. Feladata a budapesti fejlesztések összehangolása, a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítése, valamint a beruházások megvalósításának követése volt.
A fórum Karácsony Gergely 2019-es megválasztása után egyre kevésbé töltötte be ezt a szerepe, a főpolgármester szerint előbb a közösen meghozott döntések végrehajtása maradt el, majd már az üléseket sem hívták össze.
A mostani újraindítás ezért a korábban háttérbe szorult együttműködési fórum feltámasztására tett kísérlet, kibővített jogosítványokkal. A szeptember 22-én elfogadott törvény alapján az FKT legalább negyedévente ülésezik, döntéseit egyhangúlag hozza meg, vagyis a megállapodásokhoz mindkét oldal támogatása szükséges.
A tanács a fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról is dönthet, és közös állami-fővárosi fejlesztőcéget jelölhet ki egy-egy projekt megvalósítására.
Csütörtökön a fuvarozás szabályozásáról is érkezhetnek új részletek, mivel a közlekedési tárca a mai LÁKOM-ülésen tesz konkrét javaslatokat a tranzitút-hálózat, a 20 tonnás korlátozó táblák és a kamionstop szabályainak felülvizsgálatára. A fuvarozói egyeztetések további fontos kérdései, a jövedékiadó-visszatérítés és az útdíjcsökkentés ugyanakkor a vállalások szerint az október 7-i kormányülés napirendjére kerülnek.
Október első napja emellett több korábban bejelentett szervezeti változás hatálybalépését is hozza:
- a Terrorelhárítási Központ az ORFK irányítása alá kerül,
- az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik, és
- mára időzítették a NAV bűnügyi főigazgatójának és helyettesének felmentését is.
A kormányzati döntéseket és a nap további fejleményeit hírfolyamunkban követjük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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